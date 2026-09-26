Ein mysteriöses Tier vor 240 Millionen Jahren: Seine Überreste lagen 60 Jahre im Museum

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Ein mysteriöses Tier vor 240 Millionen Jahren: Seine Überreste lagen 60 Jahre im Museum

Wissenschaftler haben in Tansania eine bisher unbekannte prähistorische Tierart identifiziert, die vor etwa 240 Millionen Jahren lebte. Das Faszinierende daran: Einige der Überreste wurden bereits 1963 entdeckt und lagerten seitdem in einem Museum.

Die neue Art wurde Dinodontosaurus isiyavamanda getauft. Es handelt sich nicht um einen Dinosaurier, sondern um ein pflanzenfressendes Tier aus der Gruppe der Synapsiden, die mit den Säugetieren verwandt sind.

Dinodontosaurus isiyavamanda lebte vor etwa 240 Millionen Jahren.

Durch die Untersuchung der Überreste konnten die Wissenschaftler ihr Verständnis über die Evolution und Verbreitung prähistorischer Tiere erweitern.

Bisher wurden Überreste dieses Tieres nur in Südamerika gefunden. Die neu identifizierten Exemplare in Tansania belegen jedoch, dass Vertreter des Dinodontosaurus auch in Afrika lebten. Ein weiterer erstaunlicher Aspekt ist, dass einige der Fossilien über 60 Jahre lang im Museum lagerten und erst durch neue Forschungen wiederentdeckt wurden.

Solche Entdeckungen helfen dabei, die Verbreitung und Evolution von Tieren, die vor dem Zeitalter der Dinosaurier lebten, besser zu verstehen.

DinodontosaurusTansaniaFossilienSynapsidenPaläontologie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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