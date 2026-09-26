Real Madrid in Sorge wegen Kylian Mbappe Verletzung

Real Madrid ist nach einer Knieverletzung ihres Star-Stürmers Kylian Mbappe in großer Sorge. Obwohl der Kapitän der französischen Nationalmannschaft das entscheidende Tor erzielte, musste er das Spielfeld verletzungsbedingt vorzeitig verlassen, was die Königlichen vor ihren wichtigen kommenden Spielen vor eine schwierige Situation stellt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Mundo Deportivo feierte Zinedine Zidane bei seinem ersten Spiel als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft in der Türkei einen 1:0-Sieg. Der einzige Treffer der Partie stammte von Kylian Mbappe. Ein unglücklicher Vorfall in den letzten Minuten trübte jedoch die Freude des Teams.

Verletzungsdetails und medizinische Untersuchung

Nach Angaben des französischen Fußballverbandes (FFF) erlitt der Stürmer eine Überstreckung (Hyperextension) des linken Knies, die die Bänder in Mitleidenschaft zog. Der Spieler wurde daher aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft entlassen und sofort nach Spanien zurückgeschickt, um von den Ärzten von Real Madrid untersucht zu werden.

Das medizinische Personal des Vereins hat mit eingehenden Untersuchungen begonnen, um den genauen Zustand des Spielers zu bewerten. Nach ersten Einschätzungen der Experten kann die Genesungszeit je nach Schweregrad der Verletzung variieren:

Leichte Zerrung — 2 bis 3 Wochen Pause

Mittelschwere Verletzung — 4 bis 6 Wochen Ausfallzeit

Bei Komplikationen — 8 bis 12 Wochen Genesungszeit

Der einzige positive Aspekt nach dem Spiel in der Türkei ist, dass Mbappe die Kabine ohne Krücken oder sonstige Hilfsmittel verlassen konnte, wenn auch mit leichtem Humpeln.

Ein harter Test für Real Madrid

Diese Verletzung kommt für die Los Blancos zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Der spanische Spitzenklub befindet sich in einer kritischen Phase der Saison und hatte bereits mit einigen Problemen zu kämpfen. Insbesondere die mangelnde Konstanz von Vinicius Junior in den letzten Wochen beeinträchtigt die Offensivabteilung.

Zudem befinden sich mit Federico Valverde, Rodrygo und Brahim Diaz bereits wichtige Spieler im Lazarett. Der Ausfall von Kylian Mbappe schränkt die Optionen des Trainerstabs weiter ein und erschwert die Vorbereitung auf den engen Spielplan erheblich.