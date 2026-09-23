Kylian Mbappe verpasst Frankreich-Training wegen Grippesymptomen

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, konnte aufgrund von Grippesymptomen vor den Nations-League-Spielen nicht am Mannschaftstraining in Clairefontaine teilnehmen. Wie Goal.com berichtet, verpasste der Stürmer von Real Madrid die Trainingseinheit im Freien und musste in der Halle trainieren, was für den neuen Cheftrainer Zinedine Zidane das erste große Kopfzerbrechen bedeutet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dieses kleine Problem im Trainingslager am Rande von Paris behinderte vorübergehend die Vorbereitung des 27-Jährigen darauf, das Team in wichtigen Spielen anzuführen. Dieser Lehrgang ist der erste große Test für Zinedine Zidane seit seinem Amtsantritt als Nationaltrainer.

Bevorstehende schwierige Auswärtsspiele

Die französische Nationalmannschaft hat einen sehr engen Terminkalender und schwierige Auswärtsspiele vor sich. Das Team reist am Freitag, den 25. September, in die Türkei und spielt drei Tage später gegen Belgien. Anfang Oktober treffen die Franzosen zu Hause auf Italien und erneut auswärts auf Belgien.

Vier Spiele in Folge werden die Kaderbreite der Nationalmannschaft sicherlich auf eine harte Probe stellen. In einer solchen Situation ist die Anwesenheit des Teamführers für den Trainerstab von entscheidender Bedeutung.

Medizinisches Personal und Genesungsprozess

Das medizinische Personal in Clairefontaine überwacht den Gesundheitszustand des Spielers und arbeitet daran, ihn so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. Da eine saisonale Grippe üblich ist, hofft das medizinische Zentrum, dass Mbappe wieder in die Gruppe zurückkehren kann, sobald die Symptome abklingen.

Die Teilnahme des Spielers am Spiel gegen die Türkei wird von seinem körperlichen Zustand abhängen. Es wird erwartet, dass Zinedine Zidane und sein Stab vor dem Spiel eine endgültige Entscheidung über die Startaufstellung treffen.