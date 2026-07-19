Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, teilte seine Gedanken nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft. Der Stürmer räumte ein, dass die Mannschaft vor dem Rücktritt des langjährigen Cheftrainers Didier Deschamps dessen Vertrauen nicht rechtfertigen konnte, wie Goal.com berichtet. berichtet darüber.

Über seine sozialen Netzwerke drückte Mbappe dem Taktiker, der die „Les Bleus“ 14 Jahre lang geleitet hat, seine Dankbarkeit aus. Er betonte, dass die Spieler das Abschiedsturnier hätten gewinnen müssen, um ihm ein würdiges Geschenk zu machen. Das Ausscheiden wurde jedoch als kollektives Versagen der Mannschaft gewertet.

Das Ende einer historischen Ära

„Heute ist dein letzter Tanz. Wir hätten einen besseren Abschluss für jemanden gebraucht, der uns so viel gegeben hat, aber wir haben es nicht geschafft“, schrieb der 27-jährige Stürmer. Ihm zufolge legte Deschamps den Grundstein für eine der erfolgreichsten Perioden in der Geschichte des französischen Fußballs und spielte eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau des Teams.

Didier Deschamps trainierte die Nationalmannschaft seit 2012. Unter seiner Führung gewann Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 in Russland und wurde zudem Sieger der UEFA Nations League. Dennoch wurde der vorsichtige Spielstil des Trainers häufig von lokalen Medien und Fans kritisiert.

Mbappe ging in seiner Nachricht auch auf diese Kritik ein. „Die Leute haben deine Größe nicht immer zu schätzen gewusst, aber die Zeit und die Geschichte werden alles an seinen Platz rücken. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mein Land auf den prestigeträchtigsten Bühnen zu vertreten“, fügte der Mannschaftskapitän hinzu.

Zukünftige Veränderungen

Die Zusammenarbeit zwischen Kylian Mbappe und Didier Deschamps dauerte fast ein Jahrzehnt. Der Trainer berief das junge Talent erstmals am 25. März 2017 in die Nationalmannschaft. Seitdem hat sich Mbappe zu einem der größten Stars des Weltfußballs entwickelt.

Das bevorstehende Spiel Frankreichs gegen England wird voraussichtlich das letzte Spiel für Deschamps sein. Berichte mehren sich, dass Zinedine Zidane den Trainerposten übernehmen könnte. Mbappe wünschte seinem Mentor viel Erfolg für seine weitere Karriere und betonte, dass das von ihm hinterlassene Erbe für die Mannschaft immer von Bedeutung sein wird.