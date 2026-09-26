Zinedine Zidane beginnt seine Zeit bei der französischen Nationalmannschaft mit einem Sieg

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Zinedine Zidane beginnt seine Zeit bei der französischen Nationalmannschaft mit einem Sieg

Die französische Nationalmannschaft hat die Ära Zinedine Zidane mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen die Türkei in der Nations League erfolgreich begonnen. Wie Goal.com berichtet, war das Spiel für die Gäste nicht nur wegen des schlechten Platzes, sondern auch aufgrund einer Verletzung von Kapitän Kylian Mbappé besorgniserregend. In einer von schwierigen Bedingungen und intensivem Kampf geprägten Partie sicherten sich "Les Bleus" den Sieg und starteten positiv in das Turnier. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das einzige und entscheidende Tor des Spiels erzielte Kylian Mbappé. Der Stürmer musste jedoch vor Spielende aufgrund körperlicher Probleme vorzeitig vom Platz, was beim Trainerstab und den Fans für große Sorge sorgte. Dennoch erfüllte das Team trotz der Umbruchphase die Pflichtaufgabe auswärts und konnte einen schwierigen Gegner besiegen.

Platzprobleme und Zidanes Taktik

Manchester City-Mittelfeldspieler Rayan Cherki lobte in einem Interview nach dem Spiel die taktischen Veränderungen von Zinedine Zidane bei seinem Debüt. Ihm zufolge gelang es der Mannschaft, die Ideen des Trainers in kurzer Zeit umzusetzen. Cherki betonte, dass die Spieler trotz der mangelhaften Qualität des Rasens alles gegeben hätten.

Laut ixbt.com und Goal.com begannen die Spieler unter Zidane sofort, die Prinzipien der Ballkontrolle und des schnellen Umschaltspiels zu verinnerlichen. Cherki zeigte sich überrascht, dass die Mannschaft trotz nur drei Trainingseinheiten ein solches gegenseitiges Verständnis und einen flüssigen Spielstil auf den Platz brachte.

Respekt der Spieler vor Zidane

Rayan Cherki merkte an, dass es ein wahres Vergnügen sei, unter dem legendären Trainer zu spielen, und dass die reiche Erfahrung des Cheftrainers als Spieler und Coach einen großen Impuls für das Team gebe. Das Hauptziel der Spieler war es, Zidanes Debüt mit der Nationalmannschaft mit einem Sieg zu krönen.

In einem Interview mit Journalisten in der Mixed Zone widmete Cherki diesen Sieg dem Cheftrainer. Alle Spieler äußerten ihre Bereitschaft, die Anforderungen des neuen Trainers zu erfüllen, und betonten, dass sie weiterhin alles auf dem Platz geben werden. Obwohl Zidanes erster Test mit der französischen Nationalmannschaft mit Schwierigkeiten verbunden war, sorgt die positive Stimmung im Team für Optimismus vor den kommenden Spielen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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