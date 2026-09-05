Frank Lampard spricht über die Niederlage gegen Manchester City

Coventry City-Trainer Frank Lampard betonte, dass seine Mannschaft trotz der knappen Niederlage gegen den amtierenden Meister Manchester City im Etihad Stadium mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. Im Interview mit BBC Match of the Day äußerte sich der Trainer stolz über die Leistung seiner Spieler, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Obwohl die Gastgeber mit 78 Prozent Ballbesitz dominierten, beeindruckte Coventry City Fans und Experten mit einer disziplinierten Defensivleistung. Besonders die zuverlässige Leistung des Neuzugangs Ethan Pinnock und die taktische Disziplin des Trainers stellten die Star-Gegner vor große Herausforderungen.

Erling Haalands entscheidendes Tor

Trotz der soliden Abwehrarbeit von Coventry City entschied ein präziser Kopfball des norwegischen Stürmers Erling Haaland das Spiel und sicherte Manchester City den nächsten Sieg. Nach einer Flanke von Antoine Semenyo traf Haaland und hat nun gegen 24 der 25 Teams getroffen, gegen die er in der Premier League angetreten ist.

Dennoch verbarg Frank Lampard seine Zufriedenheit über die Aktivität und den Druck seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht. Er glaubt, dass dies ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Spiel gegen Arsenal vor zwei Wochen ist.

Der Trainer verwies auf den schwierigen Saisonstart und erinnerte daran, dass das Team bereits gegen zwei der auf dem Papier stärksten Gegner gespielt hat. „Wir haben es nicht verdient, zu verlieren. Wir sind im Laufe des Spiels gewachsen, die Jungs waren fantastisch und ich bin enttäuscht, dass wir den Punkt, den wir verdient hätten, nicht geholt haben“, sagte Lampard.

Er hob zudem die Verbindung zwischen der Leistung der Mannschaft und der Unterstützung der Fans auf den Rängen hervor. Laut dem Trainer muss Coventry City positive Schlüsse aus diesen Spielen ziehen, da das Schicksal der Saison vor allem in den Duellen gegen Teams auf Augenhöhe wie Hull entschieden wird.