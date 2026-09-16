Ilia Topurias Rückkehr ins Octagon terminiert: Gegner Gaethje oder Pimblett?

Einer der hellsten und umstrittensten Stars der Welt der Mixed Martial Arts (MMA), ehemaliger UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, Ilia Topuriaseine Fans müssen sich noch einige Monate gedulden. Laut dringenden Informationen des bekannten Sport-Insiders und Journalisten Alvaro Colmenero wird der 29-jährige georgische Kämpfer nicht vor Februar 2027 ins Octagon zurückkehren. Topurias Konditionstrainer Jesus Galio gab bekannt, dass der Athlet derzeit in Miami mit leichten Trainingseinheiten begonnen hat, aber bis zum Februar nächsten Jahres Zeit benötigt, um wieder in volle Wettkampfform zu kommen.

Die größte Spannung entlädt sich um die Wahl des Gegners: Obwohl die UFC-Führung für Ilias Rückkehr den britischen Star Paddy Pimblett oder den Amerikaner Justin Gaethje in Betracht zieht, besteht das Team Topuria auf einer einzigen Sache — einem intensiven Rückkampf gegen Justin Gaethje, der ihm die erste Niederlage seiner Karriere zufügte. Warum hat der zweifache Ex-Champion die Pause verlängert, kann ein zweites Duell gegen Gaethje seine Karriere wiederbeleben und warum drängt Dana White auf die Pimblett-Option?

„Reha in Miami und Februar 2027“: Topurias Plan

Offizielle Details, enthüllt von Journalist Alvaro Colmenero:

Pause bis Februar: Der Konditionstrainer des Athleten, Jesus Galio, bestätigte, dass der vollständige Genesungsprozess und der Termin für den nächsten Kampf nicht vor Februar 2027 liegen werden;

Trainingslager in Miami: Der Kämpfer kehrt in Miami, USA, langsam zum Training zurück und plant, die Belastungen schrittweise zu steigern;

Forderung nach Revanche: Wie Colmenero betont, beharrt Ilias Team gegenüber allen anderen Angeboten stur auf der Option, die Rechnung mit Justin Gaethje zu begleichen und einen Rückkampf zu bestreiten;

Die Alternative Paddy Pimblett: Die Organisation hingegen erwägt ein Duell gegen den Engländer Paddy Pimblett als Option, die medial für enormes Aufsehen und hohe Einnahmen sorgen könnte.

Ehemaliger König zweier Klassen: Topurias siegreicher und komplexer Weg

Die wichtigsten sportlichen Kennzahlen des 29-jährigen georgischen Kämpfers:

2024 — Der Gipfel im Federgewicht: Ilia gewann 2024 den Meistergürtel im Federgewicht und konnte ihn einmal erfolgreich verteidigen;

2025 — Die Krone im Leichtgewicht: Im Jahr 2025 setzte er seine Ambitionen fort, sicherte sich auch den Titel im Leichtgewicht (70 kg) und reihte sich in die Riege der wenigen Doppel-Champions der Geschichte ein;

9 Siege und 1 Niederlage: Seit 2020 in der Elite-Promotion aktiv, umfasst Topurias UFC-Bilanz 9 Siege und die einzige schmerzhafte Niederlage gegen Gaethje;

Die härteste Prüfung: Die lange Erholungsphase nach der ersten Niederlage seiner Karriere wird zeigen, wie sehr sich Ilia mental und physisch verändert hat.

Rache gegen Gaethje oder Hype gegen Pimblett: Was steht auf der Waage?

Expertenanalysieren Topurias nächsten Schritt:

Frage von Ehre und Rache: Ein Kampf gegen Gaethje würde Topuria die Chance geben, den einzigen Makel seiner Karriere zu tilgen und sofort wieder ins Titelrennen einzusteigen;

Sicherheit des Kampfes gegen Pimblett: Obwohl ein Duell gegen Pimblett finanziell und aus Zuschauersicht sehr lukrativ wäre, wird es als sichereres Sprungbrett bewertet, um nach einer Niederlage wieder in Form zu kommen;

Neuer Anspruch auf den Gürtel: Jeder Sieg Anfang 2027 garantiert Topuria die Rückkehr als Top-Herausforderer der Organisation.

Der Februar 2027 wird für UFC-Fans zweifellos ein echtes Fest — Ilia Topuriaseine Rückkehr wird das Kräfteverhältnis im Leichtgewicht voraussichtlich erneut auf den Kopf stellen.

Glauben Sie, dass Ilia Topuria bei seiner Rückkehr ins Octagon Rache an Justin Gaethje nehmen und den Rückkampf gewinnen kann, oder wäre es besser, sich erst mit Paddy Pimblett „warmzukämpfen“? Ist Topuria in der Lage, seine Gürtel zurückzuerobern? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der brisanten UFC-Nachrichten mit allen MMA-Fans und Freunden!