Ruben Amorim warnt Milan-Spieler nach Niederlage gegen Chelsea

Milan-Trainer Ruben Amorim sprach seinen Spielern eine deutliche Warnung aus, nachdem das Team in einem Freundschaftsspiel im Rahmen eines Sommerturniers in Indonesien mit 0:3 gegen Chelsea verloren hatte. Laut Sky Sport Italia plant die Vereinsführung bereits in der kommenden Woche weitreichende Entscheidungen zur Verkleinerung des Kaders und zu Transfers. Die Niederlage beendete Milans ungeschlagene Serie in der Saisonvorbereitung. Goal.com berichtet .

João Pedro erzielte für Chelsea einen Doppelpack, während Moisés Caicedo mit einem spektakulären Treffer mit der Außenseite des Fußes herausstach. Das Ergebnis offenbarte erneut die Defensivprobleme des italienischen Traditionsklubs und einen überfüllten Kader. Vor dem Saisonstart muss der Trainerstab nun die Spieler für die Stammelf auswählen.

Zeit für Kaderverkleinerung und klare Entscheidungen

Im Interview nach dem Spiel sprach Ruben Amorim offen über die schwierigen Entscheidungen, die vor dem Team liegen. Seinen Worten zufolge verliefen die vergangenen zwei Trainingswochen positiv, doch der Kader ist zu groß. In der kommenden Woche sollen konkrete Schritte eingeleitet werden, um sich von einigen Spielern zu trennen oder über deren Zukunft zu entscheiden.

Trotz der deutlichen Niederlage betonte Amorim, dass dieser Test ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Mannschaft gewesen sei. Der erfahrene Trainer führte seine Spieler aus ihrer Komfortzone und probierte ein hohes Pressing aus. Seiner Ansicht nach wird dieser Stil in Pflichtspielen gegen derart starke Gegner zwar nicht immer eingesetzt, sei aber notwendig, um junge Spieler an den Profifußball heranzuführen und ihnen Selbstvertrauen zu geben.

Kaderveränderungen und Probleme auf dem Transfermarkt

Die Partie in Jakarta blieb auch wegen einiger Veränderungen im Kader in Erinnerung. Der erfahrene Luka Modrić, der aus seinem Urlaub nach der Weltmeisterschaft zurückgekehrt war, sowie Flügelspieler Rafael Leão standen im Sommer erstmals in der Startelf. Dagegen verbrachten wichtige Spieler wie Youssouf Fofana und Fikayo Tomori, von denen man eine tragende Rolle erwartet hatte, die gesamten 90 Minuten auf der Bank.

Milans größtes Problem ist für die Vereinsführung nicht die mangelnde Aktivität auf dem Transfermarkt, sondern die Unmöglichkeit, neue Spieler zu registrieren, ohne zuvor Akteure aus dem aktuellen Kader zu verkaufen. Aufgrund der Gehaltskosten und bestehender Beschränkungen ist die Bereinigung des Kaders für die Technischen Direktoren zur obersten Priorität geworden.