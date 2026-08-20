Vertrag für den Kampf zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua unterzeichnet

Der lang erwartete Kampf in der Boxwelt könnte endlich stattfinden. Tyson Fury und Anthony Joshua sollen einen Vertrag für einen für den 20. November in New York geplanten Kampf unterzeichnet haben.

Besonders interessant ist, dass zuvor von einer möglichen Verschiebung des Kampfes auf 2027 die Rede war. Nun könnte das Duell der beiden britischen Boxer deutlich früher stattfinden.

Warum ist der Kampf für Freitag angesetzt?

Berichten zufolge ist der Kampf für Freitag, den 20. November angesetzt. Die ungewöhnliche Wahl wird damit begründet, die Konkurrenz durch große US-Sportveranstaltungen zu verringern und eine günstige Sendezeit für das amerikanische Publikum zu ermöglichen. Boxing Scene und andere Quellen bestätigen zudem, dass New York, insbesondere der Madison Square Garden, als Austragungsort im Gespräch ist.

Allerdings gibt es einen wichtigen Vorbehalt: Die offizielle Ankündigung des Kampfes ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Während einige Quellen melden, dass die Verträge unterzeichnet wurden, schreiben andere, dass der Austragungsort und bestimmte Vereinbarungen noch geklärt werden müssen.

Die Bilanzen der beiden Giganten

Boxer Siege Niederlagen Unentschieden Tyson Fury 36 2 1 Anthony Joshua 30 4 —

Ein Kampf nach zehn Jahren Wartezeit

Ein mögliches Duell zwischen Fury und Joshua wird in der Boxwelt seit vielen Jahren erwartet. Zuvor gab es verschiedene Berichte, wonach der Kampf auf 2027 verschoben oder auf einen anderen Termin verlegt werden könnte.

Nun werden der 20. November und New York ernsthaft diskutiert. Wenn alle organisatorischen Fragen geklärt und der Kampf offiziell angekündigt werden, wird er zweifellos zu den größten Boxereignissen des Jahres 2026 gehören.

Der Kampf zwischen Fury und Joshua steht offenbar kurz bevor, doch bis zur offiziellen Ankündigung bleiben einige Fragen offen.

Der Kampf im Überblick

Datum: 20. November 2026;

Tag: Freitag;

Stadt: New York;

Mögliche Arena: Madison Square Garden;

Status: Berichte über eine Einigung liegen vor, die offizielle Bestätigung steht noch aus;

Duell: Tyson Fury gegen Anthony Joshua.

Wer wird Ihrer Meinung nach im lang erwarteten Kampf zwischen Fury und Joshua gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht mit Boxfans auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.