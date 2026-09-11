Topuria kehrt zurück: Rückkampf gegen Gaethje oder Super-Fight gegen Pimblett?

Ilia Topurias Rückkehr ins Oktagon könnte näher sein als erwartet. UFC-Chef Dana White gab bekannt, dass der spanisch-georgische Kämpfer bereit für einen Kampf ist. Am interessantesten ist, dass der Promotion-Chef zwei mögliche Gegner für Topuria offen nannte: Justin Gaethje und Paddy Pimblett.

Topurias nächster Kampf stößt bei UFC-Fans auf besonderes Interesse. Der Grund ist, dass er nach einer der härtesten Prüfungen seiner Karriere – dem Kampf gegen Justin Gaethje – ins Oktagon zurückkehrt.

Die Niederlage hat jedoch seine Pläne nicht geändert.

Im Gegenteil, das UFC-Management wartet sehnsüchtig auf Topurias Rückkehr.

Dana White: „Topuria ist bereit zu kämpfen“

Dana White äußerte sich zu Topurias aktuellem Zustand und seinen zukünftigen Kampfchancen und betonte, dass der Kämpfer bereit für eine Rückkehr ins Oktagon sei.

„Topuria ist bereit zu kämpfen, und wir freuen uns auf seine Rückkehr.“

Der UFC-Boss nannte zudem zwei riesige Optionen für Topurias nächsten Gegner.

Seiner Meinung nach könnten sowohl ein Rückkampf gegen Gaethje als auch ein Kampf gegen Pimblett großes Interesse wecken.

„Ein potenzieller Rückkampf gegen Gaethje wäre ein großartiger Kampf. Ein Kampf gegen Pimblett wäre ein fantastisches Aufeinandertreffen.“

Dana Whites Aussage hat die Frage nach Topurias nächstem Kampf noch spannender gemacht: Wird er zuerst versuchen, sich an Gaethje zu rächen, oder wird er in einen neuen Super-Fight gegen Pimblett steigen?

Der letzte schwierige Kampf für Topuria

Topuria stieg zuletzt im Juni 2026 ins Oktagon.

Beim historischen UFC-Turnier im Weißen Haus kämpfte er gegen Justin Gaethje. Das Aufeinandertreffen endete nicht mit dem erhofften Ergebnis für Topuria – der spanische Kämpfer verlor durch technischen K.o.

Dieses Ergebnis war ein schwerer Schlag für Topurias Siegesserie.

Doch jetzt liegt der Fokus nicht auf der Niederlage selbst, sondern darauf, wie er danach zurückkehren wird.

Denn die Karrieren großer Kämpfer werden oft in solchen Situationen auf die Probe gestellt.

Es ist leicht, während einer Siegesserie Champion zu sein.

Sich nach einer Niederlage zu erholen, erfordert echten Heldenmut.

Rückkampf gegen Gaethje – die größte Chance auf Rache

Eine der natürlichsten Optionen für Topuria ist ein Rückkampf gegen Justin Gaethje.

Es ist nur natürlich, dass Topuria nach der Niederlage im ersten Kampf eine starke Motivation hat, sich erneut zu beweisen.

Sollte ein Rückkampf organisiert werden, wäre dies nicht nur ein weiterer UFC-Kampf, sondern ein Kampf um eine „zweite Chance“.

Topuria kann die Fehler des ersten Aufeinandertreffens analysieren und einen neuen Plan gegen Gaethjes Stil entwickeln.

Gaethje hingegen wird versuchen, seine Position nach dem ersten Sieg erneut zu bestätigen.

Daher wird im Szenario eines Rückkampfs eine Frage entscheidend sein:

Kann Topuria das Ergebnis des ersten Kampfes ändern?

Die Pimblett-Option ist eine ganz andere Geschichte

Die zweite von Dana White genannte Option ist Paddy Pimblett.

Der Reiz dieses Kampfes liegt im Stil und der Persönlichkeit der beiden Kämpfer.

Topuria ist ein Kämpfer, der für seine kraftvollen Schläge, seinen Druck und seine Aggressivität bekannt ist.

Pimblett hingegen ist durch seine einzigartigen Bewegungen im Oktagon, seinen charakteristischen Stil und sein großes Publikum zu einem der beliebtesten UFC-Kämpfer geworden.

Sollte ein Kampf zwischen den beiden organisiert werden, könnte dies nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus medialer Sicht ein riesiges Ereignis werden.

Dana Whites Beschreibung als „fantastisches Aufeinandertreffen“ spiegelt dieses Interesse wider.

Was wird Topuria jetzt tun?

Bisher steht Topurias nächster Gegner noch nicht offiziell fest.

Aber die Aussagen des UFC-Chefs zeigen, dass die Promotion ernsthafte Pläne für seine Rückkehr hat.

Es gibt zwei mögliche Szenarien:

Option Warum ist es interessant? Rückkampf gegen Justin Gaethje Gelegenheit, sich für die Niederlage zu rächen und sich erneut zu beweisen Kampf gegen Paddy Pimblett Könnte zu einem der größten medialen Aufeinandertreffen in der UFC werden

Beide Szenarien sind eine große Prüfung für Topuria.

Im ersten Fall steigt er erneut gegen einen Gegner ins Oktagon, gegen den er verloren hat.

Im zweiten Fall beginnt ein neuer und sehr großer Wettbewerb.

Das Wichtigste ist, dass Topuria die Bühne noch nicht verlassen hat

Die Niederlage gegen Justin Gaethje mag ein schwerer Schlag für Topurias Karriere gewesen sein.

Doch die jüngste Aussage des UFC-Managements zeigt eine wichtige Sache: Topurias Name steht immer noch auf dem Plan für die größten Kämpfe der Promotion.

Nun steht er vor einer neuen Aufgabe.

Rückkehr ins Oktagon.

Sich erneut beweisen.

Und vielleicht die vorherige Niederlage in einem Rückkampf gegen Gaethje beantworten.

Oder ein neues Aufeinandertreffen mit Pimblett schaffen, an das sich UFC-Fans noch lange erinnern werden.

Es ist klar, dass Topurias nächster Kampf nicht einfach nur ein weiterer Kampf sein wird. Es wird ein neues Kapitel, das seine Wiedergeburt nach der Niederlage zeigen könnte.