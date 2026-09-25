Der Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinander

Der Superkampf, auf den Boxfans weltweit jahrelang gewartet haben, ist endlich Realität geworden. Die beiden britischen Schwergewichtsstars – die ehemaligen Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua – werden am 11. Dezember im prachtvollen Principality Stadium in Cardiff, der Hauptstadt von Wales, in den Ring steigen. Dieses gigantische Duell wird weltweit live über die Streaming-Plattform Netflix übertragen. Nach monatelangen, zähen Verhandlungen erzielten die Parteien eine Einigung, die Saudi-Arabien durch den Vorsitzenden der General Entertainment Authority, Turki Alalshikh, sowie Netflix am 24. September offiziell bekannt gegeben wurde.

Während der „Gypsy King“ Tyson Fury erklärte, dass der Austragungsort für ihn keine Rolle spiele, bestand Anthony Joshua darauf, dass der Kampf ausschließlich Großbritannien stattfinden müsse, und letztlich wurde seiner Forderung stattgegeben. Während Joshua im Stadion von Cardiff bereits zwei große Siege feiern konnte, wird Fury zum ersten Mal auf walisischem Boden kämpfen. Turki Alalshikh bezeichnete diesen Kampf offen als „eines der größten Duelle der Boxgeschichte“.

„11. Dezember, Cardiff Arena und die Netflix-Revolution“: Die 5 Kernpunkte des Superkampfes

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum Mega-Kampf Fury gegen Joshua:

11. Dezember – Ein historisches Datum: Zwei britische Titanen treffen im Principality Stadium in Cardiff aufeinander;

Live-Übertragung auf Netflix: Der Kampf wird nicht über traditionelle PPV-Kanäle, sondern weltweit über den Streamingdienst Netflix übertragen;

Vermittlung durch Turki Alalshikh: Der saudi-arabische Funktionär und Promoter beendete die monatelangen Verhandlungen;

Heimvorteil für Joshua: Anthony hat bereits zweimal in diesem Stadion gekämpft, während Fury zum ersten Mal in Cardiff in den Ring steigt;

Ein entscheidender Kampf für die Karriere: Fury (36-2-1) und Joshua (30-4) stehen vor dem ultimativen Höhepunkt ihrer Laufbahn.

Vergleich der Giganten: Die realen Statistiken von Tyson Fury und Anthony Joshua

Vergleich der offiziellen Statistiken und Bedingungen der Athleten:

Indikatoren und Kriterien Tyson Fury („Gypsy King“) Anthony Joshua („AJ“) Kampf- und Siegesstatistik 36 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden 30 Siege, 4 Niederlagen Einstellung zum Austragungsort „Es ist egal, wo es stattfindet, ich kämpfe überall“ Bestand strikt auf Großbritannien Erfahrung im Stadion von Cardiff Debüt an diesem Ort Hat bereits zweimal in dieser Arena gekämpft Datum und Status 11. Dezember, Wales / Absoluter Mega-Fight 11. Dezember, Wales / Absoluter Mega-Fight Übertragung und Hauptorganisator Turki Alalshikh / Netflix Global Stream Turki Alalshikh / Netflix Global Stream

Box-Expertise: Warum ist dieser Kampf ein Wendepunkt für die Sportgeschichte?

Fazit internationaler Boxexperten, Trainer und Analysten:

„Das Duell einer Generation“: In den letzten zehn Jahren drehte sich das britische und weltweite Schwergewichtsboxen um die Namen Fury und Joshua; ihr Aufeinandertreffen wird endlich die langjährige Frage beantworten, wer der wahre König ist;

Psychologischer Vorteil und Standort: Die Wahl von Cardiff könnte Joshua einen leichten Vorteil verschaffen, da er die Atmosphäre vor 70.000 Zuschauern in dieser Arena kennt; Fury verfügt jedoch über unvergleichliche Erfahrung, auch in feindseligen Umgebungen mental stark zu bleiben;

Ein Kampf nach dem Motto „Alles oder Nichts“: Beide Boxer befinden sich in der letzten Phase ihrer Karriere; eine Niederlage in diesem Kampf bedeutet höchstwahrscheinlich das Ende für den Unterlegenen.

Wer wird Ihrer Meinung nach am Abend des 11. Dezember in Cardiff gewinnen – der technisch versierte Tyson Fury oder der schlagkräftige Knockouter Anthony Joshua? Kann dieser Kampf wirklich der größte in der modernen Boxgeschichte werden? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese riesige Nachricht aus der Boxwelt mit allen Sportbegeisterten!