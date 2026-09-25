Der Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinander

·0·Sport
Der Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinander

Der Superkampf, auf den Boxfans weltweit jahrelang gewartet haben, ist endlich Realität geworden. Die beiden britischen Schwergewichtsstars – die ehemaligen Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua – werden am 11. Dezember im prachtvollen Principality Stadium in Cardiff, der Hauptstadt von Wales, in den Ring steigen. Dieses gigantische Duell wird weltweit live über die Streaming-Plattform Netflix übertragen. Nach monatelangen, zähen Verhandlungen erzielten die Parteien eine Einigung, die Saudi-Arabien durch den Vorsitzenden der General Entertainment Authority, Turki Alalshikh, sowie Netflix am 24. September offiziell bekannt gegeben wurde.

Während der „Gypsy King“ Tyson Fury erklärte, dass der Austragungsort für ihn keine Rolle spiele, bestand Anthony Joshua darauf, dass der Kampf ausschließlich Großbritannien stattfinden müsse, und letztlich wurde seiner Forderung stattgegeben. Während Joshua im Stadion von Cardiff bereits zwei große Siege feiern konnte, wird Fury zum ersten Mal auf walisischem Boden kämpfen. Turki Alalshikh bezeichnete diesen Kampf offen als „eines der größten Duelle der Boxgeschichte“.

„11. Dezember, Cardiff Arena und die Netflix-Revolution“: Die 5 Kernpunkte des Superkampfes

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum Mega-Kampf Fury gegen Joshua:

  • 11. Dezember – Ein historisches Datum: Zwei britische Titanen treffen im Principality Stadium in Cardiff aufeinander;

  • Live-Übertragung auf Netflix: Der Kampf wird nicht über traditionelle PPV-Kanäle, sondern weltweit über den Streamingdienst Netflix übertragen;

  • Vermittlung durch Turki Alalshikh: Der saudi-arabische Funktionär und Promoter beendete die monatelangen Verhandlungen;

  • Heimvorteil für Joshua: Anthony hat bereits zweimal in diesem Stadion gekämpft, während Fury zum ersten Mal in Cardiff in den Ring steigt;

  • Ein entscheidender Kampf für die Karriere: Fury (36-2-1) und Joshua (30-4) stehen vor dem ultimativen Höhepunkt ihrer Laufbahn.

Vergleich der Giganten: Die realen Statistiken von Tyson Fury und Anthony Joshua

Vergleich der offiziellen Statistiken und Bedingungen der Athleten:

Indikatoren und Kriterien

Tyson Fury („Gypsy King“)

Anthony Joshua („AJ“)

Kampf- und Siegesstatistik

36 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden

30 Siege, 4 Niederlagen

Einstellung zum Austragungsort

„Es ist egal, wo es stattfindet, ich kämpfe überall“

Bestand strikt auf Großbritannien

Erfahrung im Stadion von Cardiff

Debüt an diesem Ort

Hat bereits zweimal in dieser Arena gekämpft

Datum und Status

11. Dezember, Wales / Absoluter Mega-Fight

11. Dezember, Wales / Absoluter Mega-Fight

Übertragung und Hauptorganisator

Turki Alalshikh / Netflix Global Stream

Turki Alalshikh / Netflix Global Stream

Der Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinander

Box-Expertise: Warum ist dieser Kampf ein Wendepunkt für die Sportgeschichte?

Fazit internationaler Boxexperten, Trainer und Analysten:

  • „Das Duell einer Generation“: In den letzten zehn Jahren drehte sich das britische und weltweite Schwergewichtsboxen um die Namen Fury und Joshua; ihr Aufeinandertreffen wird endlich die langjährige Frage beantworten, wer der wahre König ist;

  • Psychologischer Vorteil und Standort: Die Wahl von Cardiff könnte Joshua einen leichten Vorteil verschaffen, da er die Atmosphäre vor 70.000 Zuschauern in dieser Arena kennt; Fury verfügt jedoch über unvergleichliche Erfahrung, auch in feindseligen Umgebungen mental stark zu bleiben;

  • Ein Kampf nach dem Motto „Alles oder Nichts“: Beide Boxer befinden sich in der letzten Phase ihrer Karriere; eine Niederlage in diesem Kampf bedeutet höchstwahrscheinlich das Ende für den Unterlegenen.

Wer wird Ihrer Meinung nach am Abend des 11. Dezember in Cardiff gewinnen – der technisch versierte Tyson Fury oder der schlagkräftige Knockouter Anthony Joshua? Kann dieser Kampf wirklich der größte in der modernen Boxgeschichte werden? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese riesige Nachricht aus der Boxwelt mit allen Sportbegeisterten!

Tyson FuryAnthony JoshuaCardiffNetflixBoxen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Tyson Fury gegen Anthony Joshua: Kampf steht kurz bevorTyson Fury gegen Anthony Joshua: Kampf steht kurz bevor7 September 13:15Usyks Antwort an Fury: „Ich komme für dich, Kumpel“Usyks Antwort an Fury: „Ich komme für dich, Kumpel“10 September 07:12Fury stoppt Wach: Steht der große Kampf jetzt bevor? (Video)Fury stoppt Wach: Steht der große Kampf jetzt bevor? (Video)25 Juli 22:35Grünes Licht für einen historischen Showdown: Bestätigt der WBC den Kampf Fury gegen Joshua?Grünes Licht für einen historischen Showdown: Bestätigt der WBC den Kampf Fury gegen Joshua?20 August 21:09Große Sensation im usbekischen Boxsport: Bakhodir Jalolov überholt Fury und Wilder im IBF-RankingGroße Sensation im usbekischen Boxsport: Bakhodir Jalolov überholt Fury und Wilder im IBF-Ranking10 September 07:09Kampf des Jahrhunderts: Datum und Austragungsort von Anthony Joshua gegen Tyson Fury enthülltKampf des Jahrhunderts: Datum und Austragungsort von Anthony Joshua gegen Tyson Fury enthüllt19 August 15:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?