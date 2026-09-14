Francis Ngannou reagiert scharf auf Dana White, der ihn als „schlechten Menschen“ bezeichnete

In der Welt des Kampfsports ist einer der aufsehenerregendsten und kompromisslosesten Konflikte der Sportgeschichte erneut entflammt. Der berühmte kamerunische K.o.-Künstler, der ehemalige UFC-Schwergewichtschampion, bekannt unter dem Spitznamen „The Predator“, Francis Ngannou, hat offiziell auf die persönlichen Angriffe und schweren Anschuldigungen von UFC-Präsident Dana White reagiert. Zuvor hatte Dana White den kamerunischen Sportler offen als „schlechten Menschen“ bezeichnet und eine mögliche Rückkehr zur UFC kategorisch ausgeschlossen.

Als Antwort darauf schrieb Ngannou einen offenen Brief an den Chef der Promotion über seine sozialen Netzwerke und traf White an seinem wunden Punkt: Er hielt ihm vor, dass er drei Jahre lang Millionen ausgegeben habe, um sich von der Organisation zu befreien, während White alles getan habe, um seine Freiheit zu verhindern, am Ende aber dennoch gescheitert sei. Warum hält die Feindseligkeit zwischen Ngannou, der die Liga 2023 als amtierender Champion verließ, und White bis heute an, welche Opfer hat der kamerunische Star für seine Freiheit gebracht und was ist sein nächster Schritt nach seinem vorzeitigen Sieg im Mai?

„Du musst die Niederlage akzeptieren“: Ngannous offene Nachricht an Dana White

Francis Ngannou reagierte äußerst scharf auf den Vorwurf des UFC-Präsidenten, er sei ein „schlechter Mensch“:

3 Jahre harter Widerstand: „Das sagt jemand, von dem ich mich über drei Jahre lang zu befreien versuchte, für dessen Anwaltskosten ich ein Vermögen ausgab und für den ich einen Fluchtplan entwickelte“, schrieb der kamerunische Sportler;

Das Hindernis der Freiheit und die Niederlage: „Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, damit ich meine Freiheit nicht erlange. Jetzt musst du diese Niederlage akzeptieren. Das lässt sich nicht mehr ändern“, betonte er, dass Whites Pläne gescheitert seien;

Persönlicher Hass und Rache: Experten sind der Meinung, dass Whites scharfe Aussagen wie „kein Weg zurück“ genau damit zu erklären sind, dass Ngannou seine Rechte verteidigt und das UFC-Monopol gebrochen hat.

Der historische Abgang 2023: Der einzige König, der den Gürtel zurückließ

Ngannous Abschied von der UFC schuf einen echten Präzedenzfall in der Sportwelt:

Freiheit im Status eines Champions: 2023 verließ Francis die größte MMA-Promotion der Welt als amtierender Schwergewichtschampion, ohne seinen Gürtel jemals im Kampf verloren zu haben;

Vertragskrise: Nach Verletzungen und langwierigen Konflikten lief der Vertrag aus, und der Sportler stimmte den neuen, finanziell und freiheitlich einschränkenden Bedingungen der UFC nicht zu;

Ein neues Kapitel im Boxen und MMA: Nachdem er sich von den UFC-Beschränkungen befreit hatte, stieg Ngannou in den Ring Tyson Fury und gegen Boxstars wie Anthony Joshua, wo er durch Kämpfe in Millionenhöhe finanzielle Unabhängigkeit erlangte.

Der K.o. im Mai und Ngannous heutige Stärke

Der 38-jährige kamerunische Kämpfer hat in der Praxis bewiesen, dass er seine Kraft im Oktagon nicht verloren hat:

Der Auftritt in Los Angeles: Im Mai dieses Jahres stieg Ngannou beim renommierten MVP MMA-Turnier in Los Angeles erneut in den Käfig;

Rache in der ersten Runde: Er schickte seinen erfahrenen brasilianischen Gegner Filipe Lins bereits in der ersten Runde mit einem verheerenden K.o. auf die Bretter und festigte damit seinen Ruf weiter;

Status: Unaufhaltsam: Als Free Agent im Boxen und Mixed Martial Arts bleibt „The Predator“ auch ohne die UFC einer der gefragtesten Stars auf der Weltbühne.

Dieser Krieg zwischen Francis Ngannou und Dana White geht nicht nur als persönliche Feindseligkeit in die Sportgeschichte ein, sondern auch als Kampf der Athleten für ihre Rechte, ihre finanzielle Freiheit und gegen die Vorherrschaft großer Organisationen.

Glauben Sie, dass es die richtige Entscheidung von Francis Ngannou war, die UFC als amtierender Champion zu verlassen, oder hätte er sich mit Dana White einigen und im Oktagon bleiben sollen? Ist Whites Bezeichnung von Ngannou als „schlechter Mensch“ ein Zeichen für den Schmerz einer echten Niederlage? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der aufsehenerregenden Konfrontation in der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans und Ihren Freunden!