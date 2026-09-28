Nations League: Portugal besiegt Norwegen

Wie Goal.com berichtet, hat die portugiesische Nationalmannschaft in einem zentralen Spiel der Nations League Norwegen auswärts mit 2:1 besiegt. Die Partie im Ullevaal-Stadion in Oslo war hart umkämpft und endete mit einem Sieg der Gäste, wodurch die lange ungeschlagene Heimserie der Norweger riss. Dieser Sieg sichert den Portugiesen den Fortbestand ihrer ungeschlagenen Serie im Turnier. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Der Geburtstagskind João Neves kam in der 13. Minute zu einer guten Chance, doch sein Kopfball ging über die Latte. Die Gastgeber blieben gefährlich durch Erling Haaland, doch Diogo Costa rettete sein Team in der Anfangsphase.

João Félix eröffnet den Torreigen und solide Defensivarbeit

In der 17. Minute ging Portugal in Führung. João Félix nahm den Ball an der Strafraumgrenze an und verwandelte eiskalt. Während der ersten Halbzeit versuchte Norwegen alles, um auszugleichen. Besonders erwähnenswert war, wie Ruben Dias einen Schuss aus kurzer Distanz seines Teamkollegen von Manchester City, Erling Haaland, heldenhaft blockte.

Die portugiesische Abwehrreihe und Torhüter Diogo Costa retteten das Team mehrfach in brenzligen Situationen. Trotz des Drucks der Gastgeber in der ersten Halbzeit gingen die Schützlinge von Jorge Jesus mit einer Führung in die Pause.

Erling Haalands Tor und ein fataler Fehler

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erreichte Norwegen sein Ziel. In der 51. Minute nutzte Erling Haaland ein Durcheinander im Strafraum und beförderte den Ball ins Netz. Es war sein 65. Tor im 57. Länderspiel; er hat nun in 16 seiner letzten 17 Pflichtspiele getroffen.

Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz. In der 54. Minute unterlief Torhüter Ørjan Nyland ein schwerer Fehler, als er den Ball direkt zu Gonçalo Ramos spielte. Der Stürmer des AC Mailand nutzte das Geschenk und schob den Ball ins leere Tor zum Siegtreffer für Portugal.