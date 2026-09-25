Erling Haaland überholt Ronaldo und sichert Norwegen den Sieg

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Erling Haaland überholt Ronaldo und sichert Norwegen den Sieg

Manchester City Stürmer Erling Haaland erzielte einen Doppelpack in einem dramatischen UEFA Nations League Spiel gegen Dänemark und erhöhte seine Länderspielbilanz auf 64 Tore. Laut The Athletic entschied der norwegische Torjäger nicht nur das Spiel, sondern übertraf mit dieser Leistung auch die internationalen Torrekorde von Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimović und schrieb damit Geschichte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das intensive Duell gegen die Dänen endete mit einem 3-2 Sieg. Während Oscar Bobb in der 14. Minute den Führungstreffer erzielte, legte Erling Haaland nur vier Minuten später mit seinem ersten Treffer nach. Antonio Nusa setzte sich schnell durch und spielte den Ball an die linke Seite des Strafraums, wo Haaland den Ball mit einem wuchtigen Schuss durch die Beine des Torhüters zur Führung verwertete.

Historisches Ergebnis und Spielentscheidung

Obwohl Mikkel Damsgaard und Rasmus Højlund den Ausgleich erzielten, hatte Erling Haaland das letzte Wort. In der 74. Minute verwertete er eine Ecke aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Schuss und sicherte seinem Team den wichtigen Sieg. Damit erzielte der Stürmer in seinem erst 56. Länderspiel sein 64. Tor und behielt seinen Schnitt von mehr als einem Tor pro Spiel bei.

Zuvor hatten Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimović ihre Länderspielkarrieren mit jeweils 62 Toren beendet. Haaland hat diese Marke nun übertroffen und erneut bewiesen, dass er einer der gefährlichsten und eiskaltesten Stürmer der Fußballgeschichte ist. Seine Leistung hat die Aufmerksamkeit der gesamten europäischen Fußballwelt auf sich gezogen.

Herausragende Form im Verein

Dieser Erfolg auf internationaler Ebene ist die logische Fortsetzung der beeindruckenden Form, die der Stürmer in dieser Saison für seinen Verein zeigt. Manchester City nutzt seinen einzigartigen Torinstinkt effektiv aus. Haaland hat in nur sieben Pflichtspielen bereits 7 Tore erzielt. Darunter 5 Tore in 5 Premier League Spielen sowie 2 Tore in einem Champions League Spiel.

Seit seinem Wechsel ins Etihad Stadium hat Erling Haaland in 205 Spielen 169 Tore erzielt und 30 Vorlagen gegeben. Seine Effizienz war entscheidend für den Gewinn von zwei Premier League Titeln und dem Champions League Pokal mit Manchester City.

Nach dem Sieg gegen Dänemark trifft Norwegen am Sonntag im Kampf um den Gruppensieg in der Nations League auf Portugal. Danach treten Haaland und seine Teamkollegen am Donnerstag, den 1. Oktober, gegen Wales an.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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