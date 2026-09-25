Brian Riemer: Erling Haaland ist der beste Stürmer der Welt

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Brian Riemer: Erling Haaland ist der beste Stürmer der Welt

Im skandinavischen Derby im Rahmen der Nations League besiegte die norwegische Nationalmannschaft Dänemark mit 3:2. Manchester-City-Stürmer Erling Haaland, der mit einem Doppelpack den Sieg sicherte, wurde zur entscheidenden Figur der Partie. Nach dem Spiel lobte Dänemarks Nationaltrainer Brian Riemer die Klasse des gegnerischen Anführers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut GOAL.com gingen die Norweger in der intensiven Begegnung durch Tore von Oscar Bobb und Erling Haaland zunächst in Führung. Die Dänen kamen jedoch in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und konnten ausgleichen. Dennoch schlug der Top-Torjäger der Gastgeber in einem entscheidenden Moment zu und sicherte seinem Team die drei Punkte.

Ein Stürmer, der auf dem Platz abtaucht und im entscheidenden Moment wieder auftaucht

Dänemarks Trainer Brian Riemer bezeichnete Erling Haaland auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als den besten Mittelstürmer der Welt. Seiner Meinung nach ist es eine extrem schwierige Aufgabe, die Konzentration über 90 Minuten gegen einen Spieler dieses Kalibers aufrechtzuerhalten.

„Ich glaube nicht, dass man sein Spiel noch verbessern kann. Erling ist ein Stürmer, der während des Spiels für gewisse Zeiträume einfach abtauchen kann. Man bemerkt ihn überhaupt nicht. Aber wenn man ihm eine Viertelchance gibt, reicht das – er trifft sofort“, sagte Riemer laut der Zeitung Dagbladet.

Defensivfehler und Standardsituationen

Bei der Analyse der Niederlage wies der dänische Nationaltrainer besonders auf einfache Defensivfehler hin, insbesondere auf die Unaufmerksamkeit bei Standardsituationen. Das entscheidende Tor fiel nach einem Eckball, bei dem die Gäste-Abwehr Haaland völlig aus den Augen verlor.

Riemer räumte ein, dass in solchen Situationen die individuelle Klasse von Spielern wie Martin Ødegaard den Ausgang des Spiels bestimmt. Dennoch betonte der Experte, dass sein Team nicht weit hinter Norwegen zurückliege und noch ein Wörtchen mitzureden habe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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