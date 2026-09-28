Côte d’Ivoire und San Marino treten den NASA Artemis Accords bei

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Côte d’Ivoire und San Marino treten den NASA Artemis Accords bei

Die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Erforschung und Untersuchung des Weltraums wächst. Innerhalb von zwei Tagen haben die Staaten Côte d’Ivoire und San Marino die von der NASA initiierten „Artemis Accords“ offiziell unterzeichnet und sind damit die 75. und 76. Teilnehmer dieser Initiative geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com fand dieser bedeutende Schritt für Côte d’Ivoire am 24. September im Rahmen der Africa Space Expo ASPEX 2026 in Abidjan statt. Das Dokument wurde im Namen des Landes vom Minister für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung, Adama Diawara, unterzeichnet.

Einen Tag später, am 25. September, schloss sich auch San Marino in Rimini dem internationalen Abkommen an. Das von San Marinos Minister für Industrie und technologische Forschung, Rossano Fabbri, unterzeichnete Dokument zeigt das wachsende Interesse des kleinen europäischen Staates an Weltrauminitiativen.

Weltrauminfrastruktur und Geschichte der Zusammenarbeit

Für Côte d’Ivoire ist dieses Abkommen die logische Fortsetzung einer langjährigen Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde. Seit 2019 arbeitet das Land gemeinsam mit der NASA an der Erdbeobachtung und Geodäsie – der Messung der Erdform, der Schwerkraft und der Erdbewegungen.

Zudem gründete Côte d’Ivoire 2025 seine eigene nationale Weltraumbehörde. Diese Behörde koordiniert nationale Projekte in den Bereichen Erdbeobachtung, Weltraumwetter, Astronomie, Satellitennavigation und Kommunikation.

San Marino verfügt derzeit noch nicht über eine solch umfangreiche nationale Weltrauminfrastruktur. Dennoch betonten NASA-Vertreter, dass das Land Möglichkeiten zur Teilnahme an zukünftigen Mondprojekten prüfe.

Grundprinzipien der Artemis Accords

Nach Angaben der NASA können alle teilnehmenden Staaten durch wissenschaftliche Instrumente, Technologiedemonstrationen, Satelliten und andere Entwicklungen zum Prozess der bemannten Mondlandung beitragen. Dies eröffnet auch kleineren Nationen den Weg zur Teilnahme an der globalen Weltraumforschung.

Zur Erinnerung: Die „Artemis Accords“ wurden 2020 von der NASA, dem US-Außenministerium und sieben weiteren Ländern ins Leben gerufen. Das Dokument legt praktische Grundsätze für die transparente, sichere und friedliche Erforschung von Mond, Mars und anderen Himmelskörpern fest, in einer Zeit, in der das Interesse von Staaten und privaten Unternehmen zunimmt.

Experten erklären, dass die Unterzeichnung des Abkommens nicht bedeutet, dass das Land automatisch an einer bestimmten Mission teilnimmt oder das Mondprogramm finanziert. Es markiert lediglich die Zustimmung zu den dargelegten Prinzipien und öffnet Türen für die zukünftige Zusammenarbeit mit der NASA und anderen Teilnehmern.

NASAArtemisWeltraumCôte d’IvoireSan Marino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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