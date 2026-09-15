Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City

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Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City

Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken besuchte Manchester, um wichtige Gespräche mit der Führung und dem Trainerstab von Manchester City zu führen. Laut VG war das Hauptziel dieses Treffens die Abstimmung der körperlichen Verfassung und der hohen Belastung des norwegischen Superstars Erling Haaland im dichten Spielkalender. Dies berichtet Goal.com .

Die Veranstaltung in der City Football Academy war das erste persönliche Treffen des norwegischen Trainers mit dem neuen Stab. Nach der Beobachtung des Trainings führte Solbakken ein 20-minütiges Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Parteien erörterten ausführlich die beiderseitigen Interessen hinsichtlich der Gesundheit des Spielers und dessen Schonung bei Länderspielen.

Zuverlässige Verbindungen und Zukunftspläne

Stale Solbakken betonte, dass es beim ersten Treffen mit dem neuen Trainerstab wichtig war, eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Er merkte an, dass er bereits ein gutes Verhältnis zum vorherigen Stab hatte und diese Tradition fortgesetzt werden soll. Der norwegische Trainer zeigte sich erfreut darüber, dass nach dem Austausch der Telefonnummern der Grundstein für eine offene Kommunikation gelegt wurde.

Es wurde bekannt, dass die Führung von Manchester City nie spezielle Forderungen gestellt hat, Erling Haaland bei Spielen der norwegischen Nationalmannschaft zu schonen. Da jedoch die Wintersaison naht und die Anzahl der Spiele stark zunimmt, ist eine strikte Überwachung der körperlichen Verfassung des Spielers erforderlich.

Bevorstehende schwierige Herausforderungen

Die Spiele der Nations League Division A dürften für die Nationalmannschaft sehr schwierig werden. Norwegen spielt zu Hause nacheinander gegen Dänemark und Portugal, gefolgt von Auswärtsspielen gegen Wales und Portugal. Ein solch intensiver Kalender erfordert besondere Aufmerksamkeit für die Gesundheit des Spielers.

Für Solbakken ist nicht nur der Zustand von Haaland wichtig, sondern auch der anderer Legionäre. Er erwähnte, dass er in ständigem Kontakt mit Arsenal-Trainer Mikel Arteta bezüglich der Belastung von Martin Odegaard steht. Zudem lobte er die zuverlässige Leistung von Sander Berge gegen Liverpool und betonte, dass Oscar Bobb vor dem Tor kleine Anpassungen vornehmen müsse, indem er öfter selbst den Abschluss sucht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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