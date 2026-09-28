Im Rahmen des 2. Spieltags der UEFA Nations League gab es auf den europäischen Plätzen eine Reihe sensationeller und dramatischer Begegnungen. Im Spitzenspiel in Oslo empfing die norwegische Nationalmannschaft Portugal. Die Partie endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg der Gäste. João Félix eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, doch zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Erling Haaland aus; nur drei Minuten später erzielte Gonçalo Ramos jedoch den Siegtreffer für die Portugiesen.

Der größte Aufreger dieser Partie war, dass der legendäre Cristiano Ronaldoüberhaupt nicht zum Einsatz kam und die gesamten 90 Minuten auf der Bank verbrachte. Die größte Sensation des Spieltags ereignete sich in Deutschland: Die „DFB-Elf“ unter der Leitung von Jürgen Klopp unterlag vor heimischer Kulisse überraschend Griechenland mit 0:1. In einer anderen Begegnung feierte Irland einen deutlichen Auswärtssieg und erzielte drei unbeantwortete Tore gegen Israel.

„Ronaldos Bankplatz, Klopps Fiasko und Haalands Tor“: Die 5 wichtigsten Punkte des Spieltags

Die wichtigsten offiziellen Daten und Statistiken des 2. Spieltags der Nations League:

Auswärtssieg für Portugal: Die „Seleção“ besiegte Norwegen in Oslo mit 2:1 und festigte die Tabellenführung in der Gruppe;

Cristiano Ronaldo kam nicht zum Einsatz: Der portugiesische Superstar blieb das gesamte Spiel über auf der Bank, was zu heftigen Diskussionen über die Entscheidung des Trainers führte;

Jürgen Klopp und der deutsche Stolperstein: Die Deutschen verloren zu Hause mit 0:1 gegen Griechenland und sorgten damit für die größte Sensation des Turniers;

Das Duell Haaland gegen Ramos: Obwohl Erling Haaland in der 51. Minute ausgleichen konnte, entschied Ramos mit seinem Treffer in der 54. Minute das Spiel;

Irlands 25-minütige Gala: Die Iren erzielten auswärts innerhalb der ersten 25 Minuten drei Tore und deklassierten Israel mit 3:0.

UEFA Nations League: Die Top-Spiele und offiziellen Spielberichte des 2. Spieltags

Ergebnisse der Spiele, Torschützen und Aufstellungen:

Begegnung Endergebnis Torschützen Wichtige Details und Ereignisse Norwegen – Portugal 1 : 2 Haaland (51') – Félix (17'), Ramos (54') Ronaldo kam nicht zum Einsatz; der Schiedsrichter zeigte 9 gelbe Karten Deutschland – Griechenland 0 : 1 Kourbelis (74') Das Team von Jürgen Klopp verlor sensationell vor eigenem Publikum Israel – Irland 0 : 3 Parrott (13'), Idah (16'), Molumby (25') Irland entschied das Spiel durch drei Tore in den ersten 25 Minuten

Fußballexpertise: Warum werden Klopps Niederlage und Ronaldos Bankplatz diskutiert?

Fazit von internationalen Sportanalysten, Taktikexperten und Kommentatoren:

„Portugals neues Modell ohne Ronaldo“: Dass Cristiano gegen einen so starken Gegner wie Norwegen nicht in der Startelf stand und nicht einmal eingewechselt wurde, zeigt, dass der Generationswechsel in der portugiesischen Nationalmannschaft konsequent umgesetzt wird; dank der Dynamik von Félix, Ramos und Neto behielt das Team taktisches Pressing und Schnelligkeit bei;

Krise in der deutschen Defensive: Jürgen Klopp testete einige neue Namen (Bisseck, Brown, Ebnutalib), doch die Balance zwischen Angriff und Abwehr ging verloren; Kourbelis' Tor in der 74. Minute offenbarte ernsthafte Probleme der Deutschen bei Standardsituationen und Kontern;

Norwegens Schwäche im Mittelfeld: Obwohl das Tandem Ødegaard und Haaland einmal glänzen konnte, führten grobe Fehler in der Abwehr und die abgeklärte Erfahrung der Portugiesen in einem intensiven Spiel mit 9 gelben Karten zum Sieg der Gäste.

Glauben Sie, dass die portugiesische Nationalmannschaft Cristiano Ronaldoohne ihn besser spielt, oder wird das Fehlen des legendären Stürmers die Stärke des Teams langfristig beeinträchtigen? Wie bewerten Sie die sensationelle Niederlage der deutschen Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp gegen Griechenland? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Analyse und Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die heißesten Ergebnisse der Nations League mit allen Fußballfans!