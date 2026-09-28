Mann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für Staunen

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Mann rettet bewusstlose Schlange durch Mund-zu-Mund-Beatmung und sorgt für Staunen

In Indien hat ein Mann versucht, eine bewusstlos aufgefundene Schlange zu retten, indem er ihr eine künstliche Beatmung gab. Das Video seiner ungewöhnlichen Aktion verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und stieß auf großes Interesse bei den Nutzern.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Vapi im Bundesstaat Gujarat. Berichten zufolge wurde die Schlange regungslos aufgefunden, nachdem sie in Wasser gefallen war, das mit Chemikalien vermischt war.

Der Mann holte die Schlange aus dem Wasser und versuchte, sie wiederzubeleben. Dazu wandte er die Methode der Mund-zu-Mund-Beatmung an.

Die Rettungsversuche dauerten mehrere Minuten. Danach zeigten sich bei der Schlange erste Lebenszeichen, und es heißt, dass sie nach einiger Zeit wieder zu sich kam.

Das Video, das den Rettungsprozess der Schlange zeigt, ging in den sozialen Medien viral. Die Nutzer, die die Aufnahmen sahen, zeigten sich beeindruckt von dem Versuch des Mannes, das Tier zu retten, und reagierten mit zahlreichen Kommentaren.

Die ungewöhnliche Rettungsaktion erregte im Internet großes Aufsehen. Das Video wurde auf verschiedenen sozialen Plattformen geteilt und das Interesse an der Rettung der Schlange nahm weiter zu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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