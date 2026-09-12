Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Kylian Mbappé, betonte nachdrücklich, dass er den diesjährigen Ballon d'Or verdient habe, trotz einer Saison ohne Mannschaftstitel. In einem Interview mit France Football erklärte der Spieler, dass seine persönlichen Statistiken und Rekorde ihn über andere Konkurrenten stellen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die letzte Saison verlief für Kylian Mbappé in Bezug auf Mannschaftserfolge glücklos. Der Stürmer, der mit Real Madrid keine großen Titel gewinnen konnte, erlebte auch mit der Nationalmannschaft einen Misserfolg. Obwohl Frankreich das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichte, verlor das Team mit 2:0 gegen den späteren Meister Spanien und schied aus dem Turnier aus.

Persönliche Statistiken und Rekorde

Trotz der Misserfolge mit der Mannschaft erinnerte der französische Stürmer daran, dass der Ballon d'Or eine individuelle Auszeichnung ist und kein Spiegelbild von Mannschaftstrophäen. Seiner Meinung nach zeigen seine individuellen Ergebnisse während der Saison, dass er diese Auszeichnung verdient.

Kylian Mbappé führte den Angriff von Real Madrid an, erzielte 15 Tore in der Champions League und traf 25 Mal in La Liga. Der entscheidende Faktor für sein Jahr waren jedoch seine Rekorde bei der Weltmeisterschaft.

Mit insgesamt 22 Toren im Turnier übertraf der Stürmer die Marke von Lionel Messi und wurde zum besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften. Diese historische Leistung stärkte sein Selbstvertrauen zusätzlich.

Der Anspruch des Spielers

„Es gab keinen besseren Spieler als mich“, bewertete sich Kylian Mbappé selbstbewusst. Er merkte an, dass es bei der Abstimmung zum Ballon d'Or noch nie eine 100-prozentige Einstimmigkeit gab, was bedeutet, dass immer jemand anderer Meinung ist.

Laut dem Stürmer beweist das Erzielen so vieler Tore und das Aufstellen von Rekorden in großen Wettbewerben, in denen alle großen Spieler zusammenkommen – insbesondere beim wichtigsten Ereignis der Welt, der Weltmeisterschaft –, dass er im Recht ist. Dass die Leute selbst im Urlaub nur darüber sprachen, unterstreicht seine Position bei der Wahl.