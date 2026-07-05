Marokko wieder im Viertelfinale: Afrikanisches Team schreibt Geschichte

Die marokkanische Nationalmannschaft setzt ihren zuversichtlichen Lauf bei der WM 2026 fort. Der afrikanische Vertreter besiegte Kanada im Achtelfinale mit 3:0 und erreichte zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft.

Dieses Ergebnis zeigte einmal mehr, dass Marokko keine zufällige Sensation mehr ist, sondern zu einer ernstzunehmenden Macht im Weltfußball geworden ist.

Keine Chance für Kanada

Marokko trat im Achtelfinale gegen einen der Gastgeber, Kanada, an.

Obwohl die erste Hälfte unter ausgeglichenen Bedingungen verlief, übernahmen die Afrikaner nach der Pause die volle Kontrolle über das Spiel und erzielten drei Tore ohne Gegentor.

Der sichere 3:0-Sieg brachte Marokko das Ticket für das Viertelfinale.

Das zweite historische Ergebnis in Folge

Marokko war bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ins Viertelfinale eingezogen.

Auf diese Weise schaffte es die Mannschaft, bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften einen Platz unter den besten acht zu sichern.

Dieses Ergebnis stellt auch für den afrikanischen Fußball einen großen Erfolg dar.

Starker Gegner wartet im Viertelfinale

Marokko wird im Viertelfinale gegen den Sieger der Begegnung Paraguay – Frankreich antreten.

Wenn Frankreich die nächste Runde erreicht, kommt es zu einer Art Revanche für das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 zwischen den beiden Teams.

2022 bis ins Halbfinale vorgedrungen

Bei der WM in Katar verzeichnete Marokko ein historisches Ergebnis und wurde zur ersten afrikanischen Mannschaft, die das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreichte.

Damals unterlagen die Marokkaner im Halbfinale Frankreich mit 0:2. Im Spiel um Platz drei siegte Kroatien mit 2:1, und Marokko beendete das Turnier auf dem vierten Platz.

Nun wird die Mannschaft bei der WM 2026 darum kämpfen, dieses Ergebnis nicht nur zu wiederholen, sondern sich noch weiter nach oben zu arbeiten.