Zinedine Zidane erinnert sich an erste Begegnung mit Kylian Mbappé

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Zinedine Zidane erinnert sich an erste Begegnung mit Kylian Mbappé

Der Trainer der französischen Nationalmannschaft, Zinedine Zidane, erinnerte sich herzlich an die Momente, als er vor Jahren zum ersten Mal den 14-jährigen Kylian Mbappé auf dem Trainingsgelände von Real Madrid traf. Dass sich die Wege dieser beiden Fußballlegenden mehr als ein Jahrzehnt später auf Ebene der Nationalmannschaft erneut kreuzen, sorgt in der Fußballwelt für großes Interesse. Laut Goal.com fand ihr erstes Treffen in der spanischen Hauptstadt statt, und diese Beziehung hat nun eine völlig neue Ebene erreicht. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Jahre später arbeiten die beiden großen Persönlichkeiten in der französischen Nationalmannschaft wieder als Trainer und Kapitän zusammen. Im Vorfeld des bevorstehenden Spiels gegen die türkische Nationalmannschaft gab Zinedine Zidane zu, dass er sich bei jenem kleinen Treffen im Jahr 2012 nicht hätte vorstellen können, dass sich ihre Wege in Zukunft in der Nationalmannschaft wieder kreuzen würden. Seinen Worten zufolge gab es damals keinen Plan, aber das enorme Potenzial des Spielers auf dem Platz war sofort erkennbar.

Erster Besuch in Madrid und Prüfungen in der Kindheit

Obwohl die erste Interaktion zwischen Zidane und Mbappé, der heute das Gesicht einer neuen Ära des französischen Fußballs ist, damals nicht lange dauerte, war sie von großer Bedeutung. Viele Jahre später, noch bevor Kylian Mbappé 2024 professionell zu Real Madrid wechselte, hatte der spanische Verein ernsthafte Anstrengungen unternommen, ihn zu verpflichten. Im Jahr 2012 wurde der 14-Jährige, ein talentierter Zögling der Akademie Clairefontaine, von den führenden europäischen Vereinen umworben.

Damals luden die Madrilenen den Teenager und seine Familie während der Schulferien nach Spanien ein. Während eines einwöchigen Probetrainings auf dem Gelände von Valdebebas boten die spanischen Giganten alles auf, ermöglichten dem jungen Talent eine persönliche Führung durch das Santiago Bernabéu Stadion und die Gelegenheit, mit Stars wie Cristiano Ronaldo zu interagieren. Zinedine Zidane, der damals im Management des Vereins tätig war, führte den jungen Stürmer persönlich durch das Trainingszentrum.

Das Monaco-Projekt und der Wendepunkt

Der Transfer kam letztlich nicht zustande, da Mbappé und seine Familie dem Entwicklungsprojekt beim AS Monaco den Vorzug gaben. Dennoch hinterließ dieser kurzzeitige Besuch bei beiden Seiten einen tiefen Eindruck. Die Vereinsführung erkannte schon damals, dass der junge Spieler ein einzigartiges Talent war.

In Erinnerung an die Atmosphäre jener Zeit betonte Zinedine Zidane, dass alle im Madrider Verein von der Leistung des jungen Spielers beeindruckt waren. Obwohl der Transfer damals nicht stattfand, ist der weitere Verlauf der Ereignisse jedem bekannt. Heute hat die Mentor-Schüler-Beziehung, die während jener kleinen Probezeit begann, bei den zweifachen Weltmeistern ein noch höheres Niveau erreicht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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