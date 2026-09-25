Zinedine Zidane führt strenge Disziplin in der französischen Nationalmannschaft ein

Der neue Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinedine Zidane, hat drastische Maßnahmen ergriffen, um die Disziplin zu stärken und den Fokus ausschließlich auf das Spiel auf dem Platz zu richten. Laut Informationen der L’Équipe hat der legendäre Trainer Friseuren und Experten für Körperpflege den Zutritt zum Trainingslager in Clairefontaine strengstens untersagt. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Zinedine Zidane, der das Traineramt nach der Weltmeisterschaft 2026 von Didier Deschamps übernommen hat, ist der Ansicht, dass die übermäßige Konzentration der Spieler auf ihr Äußeres die Mannschaftsergebnisse negativ beeinflusst. Nach den neuen Regeln müssen Stars, die viel Wert auf Stil und Mode legen, wie Kylian Mbappé und Michael Olise, ihr Erscheinungsbild nun vor der Ankunft im Trainingslager in Ordnung bringen.

Schluss mit den Modenschauen

Zidanes neue Regeln beschränken sich nicht nur auf Friseurdienstleistungen. Der Trainer hat auch der traditionellen Medienhysterie bei der Ankunft der Spieler im Camp ein Ende gesetzt. Über Jahre hinweg hatte sich der Weg der Spieler vom Auto zum Gebäude zu einem regelrechten Catwalk entwickelt.

Wie die AS berichtet, soll die Angewohnheit der Spieler, bei der Ankunft in Clairefontaine mit extravaganter Designerkleidung Aufmerksamkeit zu erregen und hitzige Online-Diskussionen auszulösen, unterbunden werden. Das neue Regime zielt darauf ab, den Wirbel um die Kleidung und das öffentliche Image der Spieler zu reduzieren.

Ein sportorientierter Ansatz

Im Rahmen dieser strengen Vorschriften hat der Trainerstab auch die Aktivitäten von Fotografen und Kamerateams bei der Ankunft der Spieler eingeschränkt. Die Spieler werden nun nicht mehr wie Showbiz-Stars, sondern als Profisportler empfangen.

Experten glauben, dass dieser kulturelle Wandel dazu beitragen wird, das Klima innerhalb der französischen Nationalmannschaft zu verbessern und den Starspielern zu helfen, sich voll und ganz auf die bevorstehenden Länderspiele zu konzentrieren. Zinedine Zidanes Schritt wird als wichtiger Beitrag zur Wiederherstellung von Ernsthaftigkeit und Siegeshunger im Team gewertet.