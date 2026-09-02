Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Leandro Paredes, bereitet sich darauf vor, seine internationale Karriere nach den Kontroversen um das WM-Finale und dem Rücktritt von Teamkapitän Lionel Messi zu beenden. Wie Goal.com berichtet, traf der 32-Jährige diese Entscheidung aufgrund schwerer Disziplinarstrafen und drastischer Veränderungen im Team. Dies berichtet Goal.com.

Es wurde bekannt, dass die Unruhen nach dem hitzigen Finale gegen Spanien einer der Hauptgründe waren. Leandro Paredes, der im Zentrum der Massenschlägerei am Spielende stand, wurde hart bestraft, weil er den gegnerischen Spieler Gavi mit einem Stein beworfen und zu Boden gebracht hatte. Er erhielt eine Sperre von 10 Spielen, eine Geldstrafe von 66.000 Pfund und wurde wegen dreifacher Körperverletzung angeklagt.

Obwohl die FIFA auf Antrag des argentinischen Fußballverbandes erlaubte, die Sperre sowohl bei Pflichtspielen als auch bei Freundschaftsspielen der Klasse A zu verbüßen, möchte der Mittelfeldspieler diese Strafe nicht antreten. Er betonte, dass es unter den gegebenen Umständen unmöglich sei, seine Karriere in der Nationalmannschaft wie bisher fortzusetzen.

Lionel Messis Abschied und zukünftige Gespräche

Neben den disziplinarischen Problemen nennt Leandro Paredes auch den Rücktritt von Lionel Messi aus dem internationalen Fußball als Hauptgrund. Er ist der Meinung, dass der Abgang des legendären Stürmers eine riesige Lücke in der Nationalmannschaft hinterlassen hat, die nicht zu füllen ist.

Paredes kündigte an, dass er sich in den kommenden Tagen mit Cheftrainer Lionel Scaloni treffen werde, um seine Zukunft offiziell zu besprechen. Laut dem Spieler sei es in der aktuellen Situation sehr schwierig, im Team zu bleiben, und er werde alle Umstände abwägen, bevor er eine endgültige Entscheidung treffe.

Reiche Trophäensammlung und Erinnerungen

Sollte sich Leandro Paredes tatsächlich für einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft entscheiden, verabschiedet er sich von einer reichen Trophäensammlung. Er war ein wichtiges Mitglied der Mannschaft, die vor vier Jahren die Weltmeisterschaft gewann, und konnte zudem zweimal die Copa América in die Höhe stemmen.

Dennoch wird sein letztes Kapitel im argentinischen Trikot sicherlich mit den unangenehmen Ereignissen in New Jersey in Verbindung gebracht werden. Er betonte, dass Lionel Messis Vermächtnis für immer bestehen bleibe, und gab zu, dass sie zwar geahnt hatten, dass das Finale sein letztes Spiel sein würde, aber auf einen solchen Abschied nicht vorbereitet waren.