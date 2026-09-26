Der Fall Manchester City: Andy Burnham warnt vor voreiligen Schlüssen

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Der Fall Manchester City: Andy Burnham warnt vor voreiligen Schlüssen

Die Lage um Manchester City, das wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten in der Premier League angeklagt ist, spitzt sich zu. Nachdem Berichte aufkamen, dass eine unabhängige Kommission 114 von 115 Anklagepunkten gegen die „Citizens“ für begründet befunden hat, reagieren nun auch britische Politiker. In einem Interview mit ITV Granada Reports rief Andy Burnham, ein bekannter Politiker und glühender Everton-Fan, die Öffentlichkeit dazu auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass die unabhängige Kommission ihre Entscheidung nach langwierigen Ermittlungen getroffen hat. Andy Burnham betonte jedoch, dass es falsch sei, unmittelbar nach solchen sensationellen Meldungen harte Urteile zu fällen. Seiner Meinung nach sei es notwendig, den offiziellen Bericht der unabhängigen Kommission detailliert zu prüfen, bevor man zu einem endgültigen Schluss kommt.

Finanzielle Vorwürfe und das langwierige Verfahren

Der Kern des Konflikts liegt darin, dass Manchester City zwischen 2009 und 2018 ungenaue Finanzinformationen an die Premier League übermittelt haben soll. In diesem Zeitraum entwickelte sich das Team zu einer dominierenden Kraft im englischen Fußball. Den veröffentlichten Vorwürfen zufolge hat der Verein 54 Mal keine korrekten Finanzdaten vorgelegt und 14 Verstöße bezüglich der Vergütung von Spielern und Trainern begangen.

Burnham merkte an, dass der Prozess zwischen dem Verein und der Premier League sehr lang und komplex sei. Daher sei es notwendig, alle Dokumente sorgfältig zu prüfen, bevor man darüber nachdenke, dem Team historische Titel abzuerkennen oder andere schwere Strafen zu verhängen. „Ich habe gerade erst davon gehört, das sind bisher nur Berichte. Wenn sie bestätigt werden, möchte ich natürlich den Bericht der unabhängigen Kommission sehen“, sagte Burnham.

Die feste Haltung des Vereins und mögliche Sanktionen

Manchester City bleibt seinerseits bei seiner festen Haltung. Der Verein hat seine Unschuld und die Richtigkeit der vorgelegten Beweise bekräftigt. In einer Stellungnahme des Pressebüros wurde daran erinnert, dass das Verfahren der Premier League noch läuft und strenge Vertraulichkeitsanforderungen eingehalten werden müssen. Manchester City betont, dass man sich in den letzten acht Jahren auf eine faire Regulierung verlassen und die entsprechenden Verfahren eingehalten habe.

Sollten die Ergebnisse der unabhängigen Kommission im Berufungsverfahren Bestand haben, könnte die Premier League ernsthafte disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Gemäß dem Reglement reichen die disziplinarischen Mittel von hohen Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus der ersten Liga. Jede Sanktion muss jedoch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, da die Entscheidungen andernfalls in späteren juristischen Instanzen aufgehoben werden könnten.

Manchester CityPremier LeagueFußballEnglandSanktionen
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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