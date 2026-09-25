Erling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den Stürmer

·1·Sport
Erling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den Stürmer

Der Cheftrainer der norwegischen Nationalmannschaft, Ståle Solbakken, hat die einzigartigen Fähigkeiten und den Torinstinkt des Star-Stürmers Erling Haaland besonders hervorgehoben. Nach dem Spiel gegen Dänemark erhöhte der Angreifer von Manchester City seine Bilanz für die Nationalmannschaft auf 64 Tore in 56 Einsätzen. Dieser Wert stellt eine absolute Rekordeffizienz in der modernen Fußballwelt dar und versetzt Experten weiterhin in Staunen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com kommentierte der Cheftrainer nach den Spielen in der UEFA Nations League die Aktionen seines Schützlings und betonte, dass dessen angeborenes Talent so einzigartig sei, dass es nicht allein durch Training vermittelt werden könne. Während Analysten oft die physische Überlegenheit und die hohe Geschwindigkeit des Spielers hervorheben, glaubt Solbakken, dass hinter seinem Erfolg ein weiterer geheimnisvoller Faktor steckt.

Angeborener Instinkt und Intuition über Taktik

In einem Interview mit TV2 erklärte der norwegische Trainer, dass Haalands Bewegungen auf dem Platz nicht nur auf taktischen Anweisungen basieren, sondern auf innerer Intuition und biologischen Merkmalen. Indem er auf seinen Kopf und seine Nase zeigte, verdeutlichte der Trainer, dass die Fähigkeit, vorherzusehen, wo der Ball landen wird, eine angeborene Gabe sein muss.

Laut Solbakken agiert der 24-jährige ehemalige Spieler von Borussia Dortmund im gegnerischen Strafraum auf einer besonderen Frequenz. Das Hauptmerkmal, das ihn von anderen Spielern unterscheidet, ist genau dieser unerklärliche, von der Natur gegebene Torinstinkt.

Haaland widersetzt sich den Anweisungen des Trainers

Eine interessante Situation während des Spiels ereignete sich zwischen dem Standard-Trainer Pål Fjelde und Erling Haaland. In der Pause fragte der Stürmer Fjelde, ob der Ball flach oder hoch gespielt werden solle. Obwohl der Trainer explizit einen flachen Pass anordnete, handelte Haaland eigenmächtig und zog es vor, den Ball hoch zu spielen.

Fjelde merkte an, dass er zwar bei der Analyse der dänischen Defensive bestimmte Möglichkeiten erkannt habe, deren Umsetzung jedoch das perfekte Zusammenspiel vieler Faktoren erfordere. Dennoch können die selbstbewussten Entscheidungen von Spielern wie Haaland oft zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Während Erling Haaland weiterhin Rekorde auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene bricht, werden seine körperliche Verfassung und seine Spielintelligenz für jede gegnerische Abwehr zum Kopfzerbrechen. Es wird erwartet, dass die Aktionen des Star-Stürmers auch in den kommenden Spielen Norwegens im Mittelpunkt stehen werden.

Erling HaalandStåle SolbakkenNorwegenManchester CityFußballnachrichten
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester CityStale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City15 September 17:31Stale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling HaalandStale Solbakken besorgt über die körperliche Verfassung von Erling HaalandHeute 12:34Erling Haaland überholt Ronaldo und sichert Norwegen den SiegErling Haaland überholt Ronaldo und sichert Norwegen den SiegHeute 01:54Enzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester CityEnzo Fernández glänzt bei seinem Debüt für Manchester City5 September 22:59Gibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppenGibt es einen Weg, Erling Haaland zu stoppen13 August 14:19Wie Erling Haaland das Geheimnis enthüllte, im Manchester-Derby nicht ins Abseits zu geratenWie Erling Haaland das Geheimnis enthüllte, im Manchester-Derby nicht ins Abseits zu geraten16 September 18:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?