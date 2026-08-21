Lionel Messi droht in den USA eine Sperre

Inter-Miami-Kapitän Lionel Messi könnte vom MLS-Disziplinarausschuss untersucht werden. Laut GOAL.com könnte die fragwürdige Aktion des argentinischen Stars im intensiven Spiel gegen Philadelphia Union zu einer Sperre führen. Dies könnte die Pläne des Klubs im Kampf um die Tabellenführung erheblich beeinträchtigen. Goal.com berichtet .

Am nächsten Spieltag der US-Meisterschaft trennten sich Philadelphia Union und Inter Miami in einem packenden 2:2-Unentschieden. Die harten Zweikämpfe und angespannten Szenen auf dem Platz beeinflussten den Spielverlauf unweigerlich. Besonders Lionel Messi, der im Spiel ein weiteres Tor erzielte, stand im Mittelpunkt eines Zusammenstoßes mit einem Gegenspieler.

Anspannung und strittige Szene auf dem Platz

In der zweiten Halbzeit spitzten sich die Unstimmigkeiten zwischen den Spielern beider Mannschaften zu. Nach in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos geriet Lionel Messi während einer Spielunterbrechung mit dem Philadelphia-Union-Spieler Quinn Sullivan aneinander. Die Aufnahmen scheinen zu zeigen, wie der argentinische Stürmer seinem Gegenspieler mit der offenen Hand gegen den Kopf schlägt. Dies sorgt in der Fußballwelt für eine hitzige Debatte.

Berichten zufolge reagierte der Schiedsrichter während dieser Szene nicht rechtzeitig, und auf dem Platz wurde keine Disziplinarmaßnahme verhängt. Der vom Schiedsrichter übersehene Vorfall könnte nun die Grundlage für eine Sonderuntersuchung durch den MLS-Disziplinarausschuss bilden. Die Liga-Verantwortlichen sind berechtigt, die Spielaufnahmen erneut zu prüfen und eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Risiko disziplinarischer Sanktionen und Auswirkungen auf die Teampläne

Sollte der Ausschuss in Lionel Messis Verhalten Anzeichen für grobes Foulspiel erkennen, könnte der erfahrene Spieler mit einer Geldstrafe oder einer offiziellen Sperre für ein Spiel belegt werden. Die Strafen für solche Vergehen abseits des Ballgeschehens sind streng. Der Vorfall könnte den Klub aus Miami dazu zwingen, seine taktischen Pläne für die kommenden Spiele zu ändern.

Der Verlust seines Kapitäns wäre für Inter Miami im Kampf um den Verbleib an der Spitze der Eastern Conference ein großer Rückschlag. Der Klub wartet derzeit besorgt auf die offizielle Entscheidung. Trotz der Unruhe arbeitet der Trainerstab daran, das Angriffsspiel der Mannschaft an die zweite Saisonhälfte anzupassen.