Der US-Klub Inter Miami hat überraschend seinen Cheftrainer gewechselt und sich entschieden, den argentinischen Experten Kily Gonzalez zu verpflichten. Wie Goal.com berichtet, kam diese Ernennung sowohl für den Verein als auch für die Fans etwas unerwartet, da das Team derzeit auf dem zweiten Platz der MLS Eastern Conference steht und im weiteren Saisonverlauf um Spitzenplätze kämpft. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Kily Gonzalez ist ein erfahrener Fachmann, der während seiner aktiven Spielerkarriere für die argentinische Nationalmannschaft auflief und als Cheftrainer bei drei Klubs in seiner Heimat tätig war. Seine Trainerlaufbahn verlief bisher durchwachsen; er betreute die Mannschaften von Rosario Central, Union und Platense. Dennoch liegt seine Siegquote bei 32,5 Prozent, wenngleich er bisher keine großen Titel gewinnen konnte.

Erfahrung und persönliche Verbindungen

Es scheint jedoch, dass seine enge Beziehung zu Lionel Messi eine wichtige Rolle bei seiner Verpflichtung für Inter Miami gespielt hat. Sowohl Kily Gonzalez als auch Lionel Messi stammen aus der argentinischen Stadt Rosario und spielten in der Saison 2006 gemeinsam in der Nationalmannschaft. Zudem ist Gonzalez eine der bekannten Persönlichkeiten, die Messi nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 persönlich begrüßten.

Es sei daran erinnert, dass Kily Gonzalez die Nachfolge seines Teamkollegen Guillermo Hoyos antritt, der zuletzt als Interimstrainer fungierte. Zuvor war Javier Mascherano, der zu Saisonbeginn den MLS Cup gewonnen hatte, entlassen worden. Damit spielt Lionel Messi während seiner Zeit beim Klub aus Florida nun bereits unter seinem vierten Cheftrainer.

Die jüngsten Ergebnisse des Teams

Die Entlassung von Guillermo Hoyos kam für viele überraschend, da er ein gutes Verhältnis zu Lionel Messi pflegte und die Ergebnisse keineswegs schlecht waren. Die Mannschaft bleibt weiterhin einer der Hauptanwärter auf den MLS Cup. Zuletzt war jedoch ein Leistungsabfall bei Inter Miami zu beobachten.

Insbesondere schied der Klub bereits in der Gruppenphase des Leagues Cup aus. Zudem liegt der letzte Sieg in der MLS bereits Ende Juli zurück, und das Team hatte seitdem mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotz alledem gelang es Lionel Messi, in jedem seiner letzten zwei Spiele ein Tor zu erzielen.

Die Ankunft von Kily Gonzalez soll die aktuelle Situation im Verein zum Positiven wenden. Seine Erfahrung und sein guter Draht zu den Spielern, insbesondere zu Lionel Messi, könnten für Inter Miami in der entscheidenden Phase der Saison von großem Nutzen sein. Das Team steht vor dem entscheidenden Kampf um die MLS-Meisterschaft.