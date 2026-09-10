Duell zwischen Lionel Messi und Robert Lewandowski stellt neuen MLS-Rekord auf

Der jüngste Spieltag der Major League Soccer (MLS) war geprägt von intensivem Wettbewerb und historischen Ergebnissen. Laut Goal.com endete die Partie zwischen Chicago Fire und Inter Miami im Soldier Field mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel erregte nicht nur durch das Geschehen auf dem Platz, sondern auch durch einen für die Liga rekordverdächtigen Zuschauerandrang große Aufmerksamkeit. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Das große Interesse an der Partie zeigte sich deutlich an der Anzahl der anwesenden Fans. Insgesamt 63.094 Zuschauer verfolgten das Spiel von den Rängen aus. Diese Zahl markiert einen neuen Zuschauerrekord für den Verein aus Chicago im eigenen Stadion. Interessanterweise wurde der vorherige Rekord ebenfalls bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der vergangenen Saison aufgestellt.

Europäische Legenden im Mittelfeld

Die Präsenz von Weltstars wie Lionel Messi , Robert Lewandowski und Casemiro hob das Niveau der Begegnung. Robert Lewandowski, der für die Gastgeber auflief, zeigte bereits in der 10. Minute seine Klasse. Der ehemalige Stürmer von Bayern München und Barcelona erzielte mit einer akrobatischen Einlage den Führungstreffer und begeisterte tausende Fans.

Obwohl die Gastgeber in der ersten Halbzeit dominierten, steigerte Inter Miami nach der Pause das Tempo und konnte ausgleichen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte ein weiterer Routinier mit großer Erfahrung auf europäischem Parkett ein Zeichen für die Gäste. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Real Madrid, Casemiro, köpfte nach einer Ecke zum Ausgleich ein.

Lionel Messis nächster Rekord

Bei diesem Treffer lag der Fokus auf Lionel Messi. Der argentinische Star lieferte die präzise Vorlage, die für Casemiros Tor entscheidend war. Dieser Assist war Lionel Messis 13. Vorlage in der laufenden Saison und festigte seine Position als Spitzenreiter in der Assist-Statistik der Liga. Zudem ging diese Standardsituation als weiterer historischer Meilenstein in die glanzvolle Karriere des argentinischen Stürmers ein.

Beide Mannschaften hatten im Spielverlauf mehrere Möglichkeiten, den Sieg zu erringen. Doch die Balance zwischen Offensivdrang und defensiver Stabilität blieb bis zum Schlusspfiff bestehen. Am Ende mussten sich die hochkarätig besetzten Teams die Punkte teilen, und die Partie endete mit einem gerechten Unentschieden.