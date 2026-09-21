Lionel Messi erzielt historisches Tor, doch Inter Miami verpasst den Sieg

In einer Partie der Major League Soccer (MLS) empfing Inter Miami zu Hause das Team von San Diego. Das spannende und umkämpfte Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Der legendäre Stürmer Lionel Messi, der für den Klub aus Miami auflief, erzielte dabei sein 101. Tor für den Verein. Dieses Ergebnis unterstrich einmal mehr, welch zentrale Figur der Argentinier für die Geschichte des Klubs ist, doch die defensiven Probleme des Teams bereiten dem Cheftrainer und den Fans Sorgen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von ESPN begann das Spiel für die Gastgeber nicht optimal. Bereits in den Anfangsminuten traf Anders Dreyer ins gegnerische Tor und brachte San Diego in Führung. Danach erhöhten die Stars von Inter Miami den Druck, um das Spiel zu drehen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit nutzte Lionel Messi eine Standardsituation und glich mit einem für ihn typischen, wunderschönen Freistoß aus.

Dieses Tor war Lionel Messis 20. Saisontreffer in der Liga. Zudem ging es als sein achtes Freistoßtor seit seinem Wechsel in die US-Meisterschaft im Jahr 2023 in die Geschichte ein. Zur Erinnerung: Nur wenige Tage vor diesem Spiel hatte der argentinische Stürmer im Campeones-Cup-Spiel gegen Cruz Azul sein 100. Jubiläumstor für den Klub erzielt.

Dominanz im Mittelfeld und Fehler in der Abwehr

In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber ihre Angriffe. In der 74. Minute erzielte der erfahrene Stürmer Luis Suárez den Führungstreffer für Inter Miami. Man erwartete, dass dieses Tor den Sieg bringen würde, da die spielerische Überlegenheit und Erfahrung auf Seiten Miamis lagen. Doch gegen Ende der Partie rächten sich erneut grobe Fehler in der Defensive.

Kurz vor Spielende zeigte Anders Dreyer erneut seine Klasse, erzielte einen Doppelpack und glich aus. Infolgedessen verpasste Inter Miami den Sieg im Spiel in Florida und musste sich mit einem Punkt begnügen. Dieses Ergebnis war das vierte Unentschieden in Folge für das Team in der MLS und erschwerte die Situation in der Tabelle der Eastern Conference.

Dieses Spiel war der erste Härtetest in der Meisterschaft für Kily González, der das Amt des Cheftrainers bei Inter Miami übernommen hat. Sein Debüt verlief jedoch nicht mit dem erhofften Sieg. Das Team belegt derzeit den dritten Platz in der Eastern Conference und liegt bereits 11 Punkte hinter dem Spitzenreiter Nashville. Trotz des glänzenden Angriffsspiels von Messi und Suárez kosten die defensiven Schwächen das Team teuer.

Kritik des Cheftrainers und Aufgaben für die Zukunft

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verbarg Cheftrainer Kily González seine große Unzufriedenheit mit der Defensivleistung seiner Schützlinge nicht. Seiner Meinung nach hat das Team den Sieg durch Unaufmerksamkeit in den letzten Minuten verspielt und konnte nur dank der Paraden des Torhüters eine Niederlage abwenden.

"Wir arbeiten erst seit vier Tagen hier und hatten keine Zeit, richtig zu trainieren. Wir müssen in der Defensive viel kompakter stehen. Solche schrecklichen Fehler dürfen nicht passieren, denn sie sind sehr kostspielig. Die letzte Situation hätte gar nicht erst entstehen dürfen. Es ist absurd, zu führen und das Spiel fast noch zu verlieren. Wir sind nur wegen unseres Torhüters einer Niederlage entgangen", zitiert ESPN González. Der Trainer deutete zudem an, dass die jüngsten Erfolge des Teams die Konzentration der Spieler möglicherweise etwas gelockert haben könnten.