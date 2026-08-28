Lionel Messis ehemaliger Teamkollege zum Cheftrainer von Inter Miami ernannt

·10·Sport
Lionel Messis ehemaliger Teamkollege zum Cheftrainer von Inter Miami ernannt

Der US-Klub Inter Miami hat Kily González offiziell als neuen Cheftrainer der Mannschaft ernannt. Wie Goal.com berichtet, erfolgt dieser Wechsel zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem der Verein seine ehrgeizigen Ziele verfolgt, aber eine sieglose Serie durchlebt. berichtet Goal.com.

Kily González, ehemaliger Flügelspieler von Valencia und Inter, tritt die Nachfolge von Guillermo Hoyos an. In einer offiziellen Mitteilung vom Donnerstag gab der Verein bekannt, dass der neue Trainer seine Arbeit erst nach Erhalt der Arbeitserlaubnis aufnehmen wird.

Derzeit steckt Inter Miami in einer tiefen Krise und konnte in den letzten fünf Spielen nicht gewinnen. In dieser schwierigen Situation traf die Führung eine drastische Entscheidung, um mit einem erfahrenen Trainer die Ergebnisse zu verbessern und die Playoff-Chancen in dieser Saison zu stärken.

Bund ehemaliger Teamkollegen

Einer der interessantesten Aspekte dieser Ernennung ist, dass Kily González und Kapitän Lionel Messi früher gemeinsam auf dem Platz standen. Sie spielten 2005 zusammen für die argentinische Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Peru und Uruguay.

Es ist erwähnenswert, dass alle Trainer, die Inter Miami während der Zeit des argentinischen Stars in der MLS geleitet haben, bereits zuvor mit ihm bekannt waren. Dies ist zu einer einzigartigen Tradition in der Transfer- und Trainerpolitik des Vereins geworden.

Der 52-Jährige, der eine glanzvolle Spielerkarriere bei Real Zaragoza, Valencia und Inter hatte, konnte als Trainer bisher noch keine großen Titel gewinnen. Zuvor trainierte er die argentinischen Vereine Rosario Central, Unión de Santa Fe und Platense.

Der Abschied von Guillermo Hoyos und sein Beitrag

Guillermo Hoyos hatte im April nach dem Rücktritt von Javier Mascherano das Amt des Interimstrainers übernommen. Seine Amtszeit galt als einer der erfolgreichsten Starts in der Vereinsgeschichte.

In einer offiziellen Stellungnahme dankte der Verein Guillermo Hoyos für seinen Einsatz, die Mannschaft in einer schwierigen Phase zu führen. Obwohl die Ergebnisse zuletzt nachließen, spielte Hoyos eine wichtige Rolle dabei, das Team in der Eastern Conference konkurrenzfähig zu halten.

Inter MiamiLionel MessiKily GonzálezMLSFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Inter Miami wählt neuen Trainer für die Zusammenarbeit mit Lionel MessiInter Miami wählt neuen Trainer für die Zusammenarbeit mit Lionel MessiHeute, 03:19Barcelona besiegt Athletic und verteidigt TabellenführungBarcelona besiegt Athletic und verteidigt TabellenführungHeute, 02:43Barcelona gegen Athletic: Die Startaufstellungen sind da!Barcelona gegen Athletic: Die Startaufstellungen sind da!Gestern, 23:45Unser neuer Legionär im Europapokal: Behruz Karimov erreicht mit Lugano die GruppenphaseUnser neuer Legionär im Europapokal: Behruz Karimov erreicht mit Lugano die GruppenphaseGestern, 23:36Spektakuläre Auslosung: Wer trifft auf wen in der Champions League? (Vollständige Liste)Spektakuläre Auslosung: Wer trifft auf wen in der Champions League? (Vollständige Liste)Gestern, 23:16Omar Marmoush spricht über seinen Wechsel zu Tottenham und die Pläne des TrainersOmar Marmoush spricht über seinen Wechsel zu Tottenham und die Pläne des TrainersGestern, 21:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)