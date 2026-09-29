Die Premier League hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass gemäß der Entscheidung einer unabhängigen Kommission Manchester City wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden wurde. Diese Entscheidung hat in der weltweiten Fußballgemeinschaft für großes Aufsehen gesorgt, da es sich nicht nur um den größten Disziplinarfall in der Geschichte der Liga handelt, sondern auch um schwerwiegende Vorwürfe, die ein Jahrzehnt der Vereinsaktivitäten betreffen. Dies berichtete Goal.com in einem Bericht.

Laut der Untersuchung der unabhängigen Kommission hat der Verein über neun aufeinanderfolgende Saisons hinweg gegen Finanzregeln verstoßen und versucht, den Untersuchungsprozess der Liga zu behindern, indem er wiederholt seiner Kooperationspflicht nicht nachkam. Es wurde festgestellt, dass die Untersuchung nicht nur die Verstöße selbst aufdeckte, sondern auch das feindselige und ungewöhnliche Verhalten des Vereins gegenüber der Ermittlung.

Gefälschte Sponsorenverträge und versteckte Finanzierung

Den im Zuge der Ermittlungen aufgedeckten Schemata zufolge hatseine Einnahmen durch den Abschluss gefälschter Sponsorenverträge künstlich in die Höhe getrieben. Im Rahmen dieses versteckten Finanzierungssystems zahlten die Sponsorenunternehmen nur einen kleinen Teil der Vertragssummen, während die restlichen Mittel von der Eigentümergruppe des Vereins, der Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), bereitgestellt wurden.

Das Ausmaß dieser Finanzbetrügereien überstieg nachweislich 900 Millionen Pfund Sterling. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass das Hauptziel dieser Schemata darin bestand, die Einnahmen des Vereins künstlich zu erhöhen und die Ausgaben zu senken, um die Einhaltung der Finanzregeln vorzutäuschen. Infolgedessen verbarg der Verein seine tatsächliche finanzielle Lage vor seinen Wirtschaftsprüfern und den Fußballregulierungsbehörden.

Reaktion der Premier-League-Führung und des Vereins

Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, betonte die extreme Ernsthaftigkeit der Lage und stellte fest, dass dies der bedeutendste Disziplinarfall in der Geschichte der Premier League sei. Ihm zufolge belegt die endgültige Entscheidung,habe über fast ein Jahrzehnt hinweg systematisch gegen die Regeln der Liga verstoßen.

Der Verein, Manchester City wies die Schlussfolgerungen der Kommission kategorisch zurück und gab eine Stellungnahme ab. Der Verein erklärte, er halte sich für völlig unschuldig und werde umgehend Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Vertreter des Vereins betonten, dass die Ergebnisse rechtliche, prinzipielle und faktische Fehler enthielten, und kündigten an, ihre Position weiterhin zu verteidigen.