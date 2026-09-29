Wayne Rooney spricht sich gegen die Aberkennung der Titel von Manchester City aus

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Wayne Rooney spricht sich gegen die Aberkennung der Titel von Manchester City aus

Einer der größten Finanzskandale der englischen Premier League in den letzten Jahren sorgt für hitzige Debatten in der Fußballwelt und unter ehemaligen Spielern. Der legendäre Stürmer von Manchester United, Wayne Rooney, erklärte, dass Manchester City trotz der Feststellung von 115 finanziellen Verstößen die früheren Meistertitel nicht aberkannt werden sollten. Wie Goal.com berichtet, haben die von einer unabhängigen Kommission bekannt gegebenen Verstöße einen beispiellosen rechtlichen Prozess im englischen Fußball ausgelöst. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Es stellte sich heraus, dass die Führung von Manchester City im untersuchten Zeitraum Scheinverträge und Finanzierungsmodelle nutzte. Insbesondere wurden über die Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd mehr als 900 Millionen Pfund in den Verein geleitet, um Einnahmen künstlich zu erhöhen und Ausgaben zu verschleiern. Zudem wurde im offiziellen Beschluss festgehalten, dass der amtierende Meister versucht habe, eine vierjährige Untersuchung zu behindern und die Beschränkungen der Premier League sowie der UEFA zu umgehen.

Verzicht auf Medaillen und Leistung auf dem Platz

Im Podcast „Stick to Football“ erinnerte sich Wayne Rooney daran, dass er Teil der Mannschaft von Manchester United war, die am Ende der Saison 2011/12 aufgrund der Tordifferenz hinter dem Team von Roberto Mancini den zweiten Platz belegte. Er sagte, er würde es nicht akzeptieren, wenn Manchester City der Titel aberkannt und die Medaillen dem zweitplatzierten Team überreicht würden. Der ehemalige Stürmer ist der Meinung, dass in jener Saison auf dem Platz nicht genug geleistet wurde und es ungerecht wäre, eine Meisterschaft am grünen Tisch zu entscheiden.

In seinen Ausführungen erkannte Rooney an, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaft hart für diese Siege gearbeitet haben, und äußerte menschliches Verständnis für sie. Er betonte, dass es für ihn ein schwerer Schlag wäre, wenn Manchester United in einer ähnlichen Situation die Medaillen aberkannt bekäme. Aus diesem Grund sprach er sich entschieden dagegen aus, historische Ergebnisse umzuschreiben oder Titel abzuerkennen.

Forderung nach harten sportlichen Sanktionen

Trotz seiner Haltung, die vergangenen Titel beizubehalten, fordert Rooney jedoch, dass in Zukunft harte disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Seiner Ansicht nach sollte der Verein für die nachgewiesenen schwerwiegenden Verstöße in die unterste Liga zwangsabsteigen und für die nächsten drei bis vier Spielzeiten strengen Beschränkungen bei den Transferausgaben unterliegen. Dies solle anderen Vereinen als Lehre für die Zukunft dienen.

Derzeit weist Manchester City alle Vorwürfe kategorisch zurück und bereitet sich darauf vor, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Eine separate nicht-öffentliche Anhörung steht bevor, um das konkrete Strafmaß für den Verein festzulegen. Dieser beispiellose Rechtsstreit ist zum Hauptthema des englischen Fußballs geworden und dürfte in den kommenden Monaten eine Entscheidung finden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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