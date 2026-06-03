Eine weitere freudige Nachricht aus der internationalen Arena hat die Herzen der usbekischen Fußballfans mit unendlichem Stolz erfüllt. Die FIFA, der Weltfußballverband, veröffentlichte auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen besonderen und spannenden Beitrag über Abduqodir Husanov, den soliden Verteidiger unserer Nationalmannschaft und des englischen Spitzenklubs Manchester City.

Während sie den hellen Stern des usbekischen Fußballs der Weltöffentlichkeit vorstellte, hob die Organisation den bemerkenswerten Erfolgsweg hervor, den unser Landsmann in kurzer Zeit zurückgelegt hat.

Der erste Usbeke in der Geschichte des englischen Fußballs

In ihrer Erklärung würdigte die FIFA Abduqodir Husanovs historischen Schritt in der englischen Premier League (EPL), dem Zentrum des modernen Fußballs, in höchsten Tönen. Wie bekannt ist, schloss sich unser talentierter Spieler im Januar 2025 einem der stärksten Klubs der Welt, Manchester City, an. Damit ging er als erster usbekischer Profifußballer, der in der prestigeträchtigen EPL spielte und debütierte, fest in die Geschichtsbücher ein.

Zudem nahm Husanov im vergangenen Sommer als Teil der Citizens erfolgreich an der Klub-WM in einem völlig neuen Format teil, die auf den Plätzen der USA ausgetragen wurde.

Neues Format und Usbekistans historische Qualifikation

Nun steht unserem 21-jährigen Verteidiger die größte und verantwortungsvollste Prüfung seiner Karriere bevor. Die FIFA WM 2026 wird zum ersten Mal in der Fußballgeschichte mit einem erweiterten Teilnehmerfeld ausgetragen, an dem genau 48 Nationalmannschaften teilnehmen werden.

Historischer Sieg: Dieses neue und umfassende Format hat unserem geliebten Vaterland neben vielen aufstrebenden Fußballnationen die Türen zum wahren Glück geöffnet. Die usbekische Nationalmannschaft hat sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte offiziell für die WM-Endrunde qualifiziert!

Von Jugenderfolgen zur Weltbühne

Die internationale Organisation erinnerte auch an Husanovs bedeutende Erfolge nicht nur im Seniorenfußball, sondern auch in der Jugendnationalmannschaft. Zu seiner Zeit hat er:

Als Kapitän der usbekischen U-20-Nationalmannschaft den prestigeträchtigen U-20-Asienpokal gewonnen und den Meistertitel geholt.

Mit der Mannschaft bei der U-20-WM das Achtelfinale erreicht und gegen die stärksten Teams der Welt gekämpft.

Heute steht Abduqodir Husanov, geschätzt von Millionen Landsleuten und Fans, bereit, den Namen Usbekistans auf der prestigeträchtigsten Fußballbühne der Welt bekannt zu machen und neue historische Kapitel zu schreiben.

Wir wünschen unserem talentierten Verteidiger und unserer Nationalmannschaft ihrerseits große Siege bei den bevorstehenden WM-Spielen! Verfolgen Sie die aktuellsten und spannendsten Nachrichten über den usbekischen Fußball und den Weltsport immer bei uns auf Zamin!