Die Delegation aus Usbekistan hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Goldmedaille gewonnen. Ein Mitglied des Leichtathletik-Nationalteams, Barnoxon Sayfullayeva, sicherte sich den Meistertitel im Hochsprung.

Bei den Wettkämpfen am 29. September erzielte unsere Landsfrau 1,90 Meter und gewann damit die Goldmedaille der Asienspiele.

Barnoxon Sayfullayeva – Asienspielesiegerin

Barnoxon Sayfullayeva, die Usbekistan im Hochsprung vertrat, beendete den Wettbewerb mit einem hervorragenden Ergebnis.

Die usbekische Leichtathletin 1 Meter 90 Zentimeter übersprang diese Höhe, setzte sich gegen alle Konkurrentinnen durch und sicherte sich den Platz ganz oben auf dem Podium.

Dieses Ergebnis brachte ihr die Goldmedaille bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 ein.

Weiteres Gold für die usbekische Delegation

Der Meistertitel von Sayfullayeva war am 29. September ein weiterer erfreulicher Erfolg für die Delegation aus Usbekistan.

In Aichi-Nagoya kämpfen die Athleten unseres Landes weiterhin in verschiedenen Sportarten um Medaillen. Barnoxon Sayfullayeva hielt die Flagge Usbekistans in der Leichtathletik hoch.

1,90 Meter – ein Ergebnis, das für Gold reicht.

Ein wichtiger Sieg im Hochsprung

Der Hochsprung in der Leichtathletik erfordert von den Athleten nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Präzision und Stabilität bei jedem Versuch.

Barnoxon Sayfullayeva zeigte bei den Aichi-Nagoya 2026 ihr Können und sicherte sich schließlich den Meistertitel.

Damit ist die usbekische Delegation um eine weitere Goldmedaille reicher.

Der 1,90-Meter-Sprung von Barnoxon Sayfullayeva geht als goldenes Ergebnis für die usbekische Leichtathletik in die Geschichte der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 ein.