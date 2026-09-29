Manchester City wegen 115 Finanzverstößen für schuldig befunden

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Manchester City wegen 115 Finanzverstößen für schuldig befunden

Der amtierende englische Meister Manchester City hat nach einer scharfen Stellungnahme reagiert, nachdem eine unabhängige Kommission den Verein in 115 Fällen von Finanzverstößen für schuldig befunden hat. Dieses Ereignis dürfte zu einer der größten juristischen Auseinandersetzungen in der Geschichte des englischen Fußballs führen, da die Vereinsführung die Vorwürfe kategorisch zurückweist und schwört, ihre Unschuld vor Gericht zu beweisen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und führenden Sportmedien erstrecken sich die Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18. Nach langwierigen Untersuchungen verkündete die unabhängige Kommission ihre Entscheidung, was in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgte. Die Führung von Manchester City zeigte sich überrascht von dem Urteil und erklärte, dass sie diesem keinesfalls zustimme.

Die offizielle Antwort des Vereins und die Beweislage

In einer vom Pressedienst des Vereins veröffentlichten Erklärung heißt es, Manchester City sei sowohl enttäuscht als auch überrascht von der Schlussfolgerung der Premier-League-Kommission. Die Führung ist der Ansicht, dass der Verein über eine unwiderlegbare Beweisgrundlage verfügt, die seine Unschuld in allen Anklagepunkten bestätigt. Manchester City kündigte entschlossen an, den Kampf vor allen zuständigen Regulierungs- und Justizbehörden fortzusetzen.

In der Erklärung heißt es, der Verein werde bei der Verteidigung seiner Position kompromisslos sein und notfalls bis vor die höchsten Gerichte ziehen. Diese entschlossene Haltung wird als weiterer Schritt gegen Versuche gewertet, die beispiellosen nationalen Erfolge und das Ansehen des Teams in den letzten Jahren in den Schatten zu stellen.

Berufungsverfahren und nächste Schritte

Das Anwaltsteam von Manchester City prüft den Bericht der Kommission sorgfältig und weist auf eine Reihe schwerwiegender materieller Fehler hin. Der Verein erklärte, dass die logischen Schlussfolgerungen im Dokument einer kritischen Analyse nicht standhalten und die Entscheidung unbegründet sei. Daher liegt der Fokus nun auf dem Berufungsverfahren, um die Vertreter des Etihad Stadium vor schweren sportlichen Sanktionen zu bewahren.

In seiner Stellungnahme erinnerte der Verein daran, dass das Verfahren der Premier League noch nicht abgeschlossen sei. Manchester City bestätigte nachdrücklich, dass es alle verfügbaren Rechtsmittel ausschöpfen werde, da klare Fehler in Bezug auf Recht, Prinzipien und Fakten vorlägen und das Urteil einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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