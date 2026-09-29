Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8

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Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8

Der zehnte Wettkampftag der Asienspiele, dem wichtigsten kontinentalen Multisport-Event, das von Japan ausgerichtet wird, ist zu Ende gegangen. Die usbekische Sportdelegation setzt ihre starken Leistungen fort und festigt mit insgesamt 44 Medaillen – 14 Gold, 17 Silber und 13 Bronze – den 4. Platz in der Gesamtwertung.

Die Top 3 des Wettbewerbs werden von China (143 Gold), dem Gastgeber Japan (45 Gold) und Südkorea (24 Gold) angeführt. Den Tagesergebnissen zufolge konnte die thailändische Delegation mit nun 12 Goldmedaillen einen deutlichen Sprung nach vorne machen und in die Top 5 einziehen. Das benachbarte Kasachstan fiel mit 9 Goldmedaillen auf den 8. Platz der Gesamttabelle zurück.

«44 Medaillen, Platz 4 und der Kampf um die Top 5»: Die 5 wichtigsten Punkte des 10. Tages

Die wichtigsten Fakten aus der offiziellen Medaillenspiegel-Tabelle nach dem 10. Tag der Asienspiele:

  • Usbekistan in den Top 4: Unsere Athleten haben 14 Gold-, 17 Silber- und 13 Bronzemedaillen (insgesamt 44) gesammelt und den 4. Platz verteidigt;

  • Absolute Dominanz Chinas: Die Athleten aus dem Reich der Mitte führen mit 143 Gold-, 62 Silber- und 49 Bronzemedaillen (insgesamt 254) das Feld deutlich an;

  • Gastgeber und Südkorea in den Top 3: Japan liegt mit 45 Goldmedaillen (insgesamt 182) auf dem zweiten Platz, Südkorea mit 24 Goldmedaillen (insgesamt 95) auf dem dritten Rang;

  • Thailand zieht in die Top 5 ein: Die thailändischen Sportler haben 12 Gold-, 9 Silber- und 12 Bronzemedaillen gesammelt und den 5. Platz belegt;

  • Kasachstan fällt auf Platz 8: Unser Hauptkonkurrent in der Region, Kasachstan, ist mit 9 Gold-, 14 Silber- und 25 Bronzemedaillen (insgesamt 48) auf den 8. Platz abgerutscht.

Asienspiele: Medaillenspiegel nach dem 10. Tag

Vergleich der offiziellen Leistungen der führenden Nationen im Wettbewerb:

Rang

Land / Nationalmannschaft

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

1

China (People's Republic of China)

143

62

49

254

2

Japan (Japan)

45

71

66

182

3

Südkorea (Republic of Korea)

24

27

44

95

4

Usbekistan (Uzbekistan)

14

17

13

44

5

Thailand (Thailand)

12

9

12

33

6

Iran (IR Iran)

10

16

11

37

7

Bahrain (Bahrain)

10

5

4

19

8

Kasachstan (Kazakhstan)

9

14

25

48

9

Nordkorea (DPR Korea)

7

5

6

18

10

Indien (India)

6

21

25

52

19

Tadschikistan (Tajikistan)

2

3

2

7

Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8

Sportliche und strategische Analyse: Wie stehen die Chancen für Usbekistan, den 4. Platz zu halten?

Fazit internationaler Sportanalysten und Experten:

  • «Qualität der Goldmedaillen und absolute Führung in Zentralasien»:Die usbekische Nationalmannschaft liegt nicht nach der Gesamtzahl der Medaillen, sondern nach der Qualität (14 Gold) vor ihrem Hauptkonkurrenten Kasachstan (9 Gold) und behauptet sich hinter den kontinentalen Giganten; dies unterstreicht die hohe Effektivität der nationalen Sportschulen in Kampfsportarten; Druck durch Thailand und Iran:

  • Der Aufstieg Thailands mit 12 Goldmedaillen und der Iran mit 10 Goldmedaillen bedeuten, dass der Kampf um die Top 5 in den letzten Tagen intensiver wird; Finalkämpfe in unseren traditionell starken Disziplinen wie Boxen, Ringen, Judo und Gewichtheben werden entscheidend für die Verteidigung des 4. Platzes sein; Rückgang des kasachischen Teams:

  • Obwohl die kasachische Delegation insgesamt 48 Medaillen vorweisen kann, fiel sie aufgrund des geringeren Anteils an Goldmedaillen auf den 8. Platz zurück; dies deutet darauf hin, dass in den Finalkämpfen Chancen gegen die Konkurrenz vergeben wurden. Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation den 4. Platz in der Gesamtwertung bis zum Ende der Spiele halten kann? In welchen Sportarten erwarten Sie weitere Goldmedaillen von unseren Landsleuten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Erfolgs des usbekischen Sports mit allen Fans!

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqalar yakuniga qadar umumiy reytingda 4-o‘rinni mustahkam saqlab qola oladimi? Qaysi sport turlari va hamyurtlarimizdan yana oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a maydonlaridagi ushbu muvaffaqiyatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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