Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick wurde aufgrund seiner Ergebnisse im September zum La Liga Trainer des Monats gewählt. Der deutsche Experte setzte sich bei der Abstimmung gegen Diego Simeone und Manuel Pellegrini durch.

Unter der Leitung von Flick blieben die Katalanen im September ungeschlagen und gewannen alle vier Spiele. Barcelona erzielte in diesen Partien insgesamt 19 Tore .

Barcelona zeigte im September keine Gnade

Die Katalanen begannen den Monat mit einem Auswärtsspiel gegen Valencia.

Flicks Schützlinge besiegten ihren Gegner in diesem Spiel mit 5:0 . Nach dem Kantersieg trat Barcelona in einem weiteren Auswärtsspiel gegen Levante an.

Auch dieses Spiel endete mit einem Sieg der Katalanen — 4:2.

Damit erzielte das Team in den ersten beiden Spielen des Septembers bereits 9 Tore und unterstrich erneut seine Ambitionen im Titelrennen.

Das 7:2-Spektakel gegen Racing

Barcelona bestritt eines seiner torreichsten Spiele im September zu Hause gegen Racing.

Flicks Team deklassierte den Gegner mit 7:2 .

Die sieben Tore in der Begegnung zeigten erneut die Offensivstärke der Katalanen. Das Team hielt seine Aktivität vor dem gegnerischen Tor auf einem hohen Niveau.

Der Monat endete mit einem Sieg über Sevilla

Im vierten und letzten Spiel des Septembers empfing Barcelona den FC Sevilla.

Die Katalanen verließen auch in dieser Partie den Platz als Sieger — 3:1.

Infolgedessen holten Flicks Schützlinge vier Siege in einem Monat.

Gegner Ergebnis Valencia 5:0 Levante 4:2 Racing 7:2 Sevilla 3:1

Gesamt: 4 Siege, 19 Tore.

Wen ließ Flick hinter sich?

Bei der Wahl zum La Liga Trainer des Monats September waren neben Flick auch Atlético-Trainer Diego Simeone und Betis-Coach Manuel Pellegrini nominiert.

Am Ende belegte der deutsche Experte den ersten Platz.

Dies ist eine weitere bemerkenswerte Anerkennung für Flicks Arbeit beim FC Barcelona. Besonders die Tatsache, dass das Team im September keinen einzigen Punkt abgab, war ausschlaggebend für die Ergebnisse des Trainers.

Barcelona führt La Liga an

Die erfolgreiche Serie im September hat sich auch auf die Position von Barcelona in der Meisterschaft ausgewirkt.Aktuell führen die Katalanen mit

21 Punkten die Tabelle von La Liga an. Nun steht Flicks Team vor der nächsten Aufgabe: dieses Tempo beizubehalten.

Barcelona bestreitet sein nächstes Spiel in der Meisterschaft am

10. Oktober zu Hause gegen Getafe. Nach vier Siegen und 19 Toren im September richtet sich nun alle Aufmerksamkeit auf das nächste Spiel von Flicks Schützlingen. Der Tabellenführer von La Liga wird versuchen, die Siegesserie auch im Oktober fortzusetzen.

Sentyabrdagi to‘rtta g‘alaba va 19 ta goldan keyin barcha e’tibor Flik shogirdlarining keyingi bahsiga qaratiladi. La Liga peshqadami endi oktyabrda ham g‘alabali seriyani davom ettirishga harakat qiladi.