Ferran Soriano wendet sich an die Mitarbeiter von Manchester City

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Ferran Soriano wendet sich an die Mitarbeiter von Manchester City

In einer vertraulichen und scharfen Videobotschaft an die Belegschaft erklärte Manchester City CEO Ferran Soriano, dass der Verein die Vorwürfe wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten kategorisch zurückweise. Laut Berichten von Daily Mail Sport betonte der Vereinschef, dass es unwiderlegbare Beweise gebe, um alle Behauptungen, die die Grundlage der Anklage bilden, zu entkräften, und dass sie ihre Unschuld im Berufungsverfahren vollständig beweisen werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Eine unabhängige Kommission hatte bekannt gegeben, dass Manchester City über neun Spielzeiten hinweg systematisch gegen die Regeln der Premier League verstoßen habe. Die Liga behauptet, der Verein habe durch den Abschluss fingierter kommerzieller Verträge mit Sponsoren Einnahmen künstlich aufgebläht und Kosten verschleiert. Dieser Sachverhalt, bei dem es um die mutmaßliche geheime Einschleusung privater Gelder des Eigentümers über Sponsoren aus Abu Dhabi geht, beläuft sich auf über 900 Millionen Pfund und verstößt gegen die Beschränkungen der Liga sowie der UEFA.

Finanzielle Vorwürfe und falsche Behauptungen

In seiner Ansprache an die Mitarbeiter betonte Soriano nachdrücklich, dass der Kern dieses Falls auf völlig falschen Anschuldigungen beruhe. Seinen Worten zufolge basiert der gesamte Fall der Premier League auf der einzigen Annahme, dass das Privatvermögen des Eigentümers heimlich über Sponsoren aus Abu Dhabi eingeschleust wurde. Der Verein habe der Kommission jedoch ausreichende Beweise vorgelegt, darunter Kontoauszüge, Überweisungsbelege und Zeugenaussagen.

Soriano behauptete, dass Dutzende während der Untersuchung vorgelegte Beweise absichtlich ignoriert wurden und dass die Schlussfolgerung der Kommission auf einer von der Premier League konstruierten Verschwörungstheorie beruhe. Er ist der Ansicht, dass alle weiteren falschen Anschuldigungen aus dieser zentralen, haltlosen Schlussfolgerung resultieren, die sie in der Berufung vollständig widerlegen werden.

Angespannte öffentliche Lage

Obwohl er sich gegenüber den Mitarbeitern zuversichtlich und entschlossen äußerte, sah sich Soriano laut Videos von Sky News bei einer öffentlichen Veranstaltung mit harten Fragen von Journalisten konfrontiert. Auf die im Namen der Öffentlichkeit und der Fußballfans gestellte Frage: „Die Premier League hat bestätigt, dass Sie seit fast einem Jahrzehnt betrügen, werden Sie sich bei den Fans entschuldigen?“, reagierte der Geschäftsführer scharf.

Trotz des beharrlichen Drängens der Reporter beschränkte sich der Geschäftsführer der Organisation auf den kurzen Satz: „Ich habe dazu nichts zu sagen, danke“, und trat vor den Kameras zurück. Diese Kontroverse hat den Druck auf den Verein weiter erhöht, und die bevorstehenden Gerichtsverfahren dürften zu einem der größten Ereignisse im englischen Fußball werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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