Der Internationale Fußballverband (FIFA) war gezwungen, eines der umstrittensten und größten Finanzprojekte in der Geschichte des Fußballs zu stoppen. Der Plan, die Vermarktungsrechte für Weltmeisterschaften und andere prestigeträchtige Turniere an private Investoren zu verkaufen, entwickelte sich zu einem großen kontinentalübergreifenden politischen Skandal. Die von europäischen und nordamerikanischen Fußballorganisationen angekündigten harten Boykottdrohungen zwangen die FIFA-Führung zum Einlenken.

Ein Sturm der Entrüstung: Wurden die WM-Rechte zum Verkauf gestellt?

In den letzten Monaten sorgte eine Initiative von FIFA-Präsident Gianni Infantino für einen wahren „Explosionseffekt“ im Weltfußball. Dem Projekt zufolge plante die Organisation, einen Teil der kommerziellen und Übertragungsrechte für Weltmeisterschaften und andere große Turniere an ein Konsortium privater Investoren zu übertragen.

Infantino betonte, dass dieses Abkommen die Einnahmen der nationalen Fußballverbände um das Vierfache steigern würde, und setzte den Verbänden eine Frist bis zum 19. September, um die Entscheidung zu akzeptieren.

Berichten internationaler Medien und einflussreicher Sportpublikationen zufolge standen jedoch Finanzstrukturen hinter den potenziellen Investoren, die mit Verwandten von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, in Verbindung standen. Dies verstärkte die Zweifel und Einwände rund um den Prozess noch weiter.

„Niemand hat das Recht, die Zukunft zu verkaufen“: Die scharfe Reaktion der UEFA

Als Erster zeigte sich der Europäische Fußballverband (UEFA) nach der Ankündigung des Projekts vehement widerspenstig. Am 30. Juli gaben alle 55 nationalen Verbände der UEFA eine einstimmige Erklärung gegen diesen FIFA-Plan ab.

Die europäische Fußballführung erklärte, dass sie bei einer Fortsetzung des Projekts durch Infantino sämtliche unter der FIFA-Flagge ausgetragenen Wettbewerbe, einschließlich der Weltmeisterschaft, vollständig boykottieren werde.

„Niemand hat das moralische Recht, Reichtümer, die künftigen Generationen in treuhänderische Hände übergeben wurden, an private Hände zu verkaufen“, — heißt es in einer offiziellen Erklärung der UEFA.

Bald darauf wurde die europäische Position auch vom Fußballverband von Nord-, Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF) voll unterstützt. Der Zusammenschluss der beiden großen Konföderationen brachte die FIFA in die Gefahr einer beispiellosen Isolierung.

Infantinos Rückzug und das Versprechen, „den Fußball zu vereinen“

Der wachsende Druck, Massenproteste und vor allem die drohende Zerstörung der kommenden Weltmeisterschaft zwangen die FIFA-Führung, ihre Haltung zu überdenken.

Gianni Infantino trat offiziell auf und gab bekannt, dass die FIFA die Arbeit an diesem Vorschlag eingestellt hat:

„Wir haben uns alle Perspektiven genau angehört. Das Projekt hat zu verschiedenen Kontroversen geführt und entspricht nicht mehr seinem ursprünglichen Zweck. Unsere Hauptaufgabe wird es immer bleiben, den Fußball zu vereinen und zu entwickeln“, — sagte der FIFA-Präsident.

Infantino fügte hinzu, dass die Organisation in Kürze ein erweitertes Treffen unter Beteiligung aller Interessengruppen, einschließlich der Konföderationen und nationalen Verbände, abhalten wird. Dabei sollen alternative, sichere Wege zur Finanzierung und Entwicklung des Fußballs diskutiert werden.

Fazit: Steht der Fußball über dem Handel?

Dieses Ereignis schuf einen wichtigen Präzedenzfall in der modernen Sportpolitik. Der Versuch der FIFA, privates Kapital tiefer in die Fußballstrukturen zu integrieren, scheiterte an der klaren Haltung der nationalen und kontinentalen Verbände.

Die Einheitsfront von UEFA und CONCACAF hat gezeigt, dass selbst die größten finanziellen Erträge das traditionelle Gleichgewicht des Fußballs und die Bedeutung globaler Wettbewerbe nicht übertreffen können. Für die FIFA war diese Beschränkung ein direktes Signal, das Machtgefüge innerhalb der Organisation zu überdenken.