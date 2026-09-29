Argentinien zieht Lionel Messis Trikot mit der Nummer 10 vorübergehend zurück

Der argentinische Fußballverband hat beschlossen, Lionel Messi, einem der größten Spieler in der Geschichte des Landes, eine tief bewegende Ehre zu erweisen. Demnach wird sein ikonisches Trikot mit der Nummer 10 bis zu seinem letzten Spiel für die Nationalmannschaft vorübergehend nicht vergeben, und niemand sonst wird diese Nummer tragen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den immensen Beitrag des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners zum Weltfußball zu würdigen, der sein Karriereende in der Nationalmannschaft für Ende August 2026 angekündigt hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com bestätigte Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni die Entscheidung vor den kommenden Lehrgängen mit den Worten: „Niemand wird die Nummer 10 bis zu Leo Messis letztem Spiel tragen.“ Somit wird die Nummer während der Länderspiele im September und Oktober nicht vergeben. Der bekannte argentinische Insider Fabrizio Romano betonte zudem, dass diese Situation als Grundstein für eine völlig neue Ära der Albiceleste ab 2027 dienen werde.

Der letzte Akkord auf internationaler Bühne

Obwohl die FIFA-Regeln eine durchgehende Nummerierung bei offiziellen Turnieren vorschreiben, ermöglichen die flexiblen Bestimmungen für Freundschaftsspiele dem argentinischen Fußballverband eine solch einzigartige Ehrerbietung. Dies steht im Einklang mit den Äußerungen von AFA-Präsident Claudio Tapia aus dem Jahr 2024, der die Idee vorschlug, die Nummer 10 zu Ehren Messis nach dessen offiziellem Karriereende in der Nationalmannschaft dauerhaft zurückzuziehen oder aus dem Verkehr zu ziehen.

Bei den Spielen Ende September und Anfang Oktober wird die Nummer zehn im Kader der argentinischen Nationalmannschaft komplett weggelassen. Insbesondere trifft das Team am 30. September in Córdoba auf Bolivien und empfängt am 3. Oktober Burkina Faso. Lionel Messi wird in diesen Spielen nicht auflaufen, da der Trainerstab beschlossen hat, ihn für sein Abschiedsspiel zu schonen.

Großer Abschied im Estadio Monumental

Das letzte Spiel, das als großes Finale für den besten Spieler aller Zeiten bezeichnet wird, ist für den 6. Oktober 2026 angesetzt. An diesem Tag trifft die argentinische Nationalmannschaft im legendären Estadio Monumental in Buenos Aires auf die Auswahl von Benin. Dieses Spiel wird als Lionel Messis 208. und letzter Einsatz im Nationaltrikot in die Geschichte eingehen.

Dieses Abschiedsspiel ist als Abschluss einer bestimmten Ära im argentinischen Fußball und als zentrales Ereignis der Übergangsphase geplant. Erst nach dem Spiel gegen Benin wird der argentinische Fußballverband voraussichtlich offiziell prüfen, wer die Nummer 10 in Zukunft erben wird. Millionen von Fans in Buenos Aires werden die Gelegenheit haben, ihren geliebten Helden ein letztes Mal auf dem Platz zu sehen.