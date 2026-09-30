Manchester City wegen 115 Finanzverstößen angeklagt

Ein beispielloser Vorfall hat den englischen Fußball erschüttert. Am Dienstag gab die Premier League in einer offiziellen Stellungnahme bekannt, dass der zehnfache Meister Manchester City wegen 115 Verstößen gegen Finanzregeln angeklagt wurde. Diese Entscheidung hat in der englischen Fußballwelt für großes Aufsehen gesorgt und Fragen sowie Spekulationen über die Zukunft des Vereins in den Mittelpunkt gerückt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Aktuell ist die Frage, welche Strafen den „Citizens“ drohen könnten, das Thema, das Experten und Fans am meisten beschäftigt. Die möglichen Konsequenzen sind schwerwiegend und reichen von massiven Geldstrafen über Punktabzüge und Transfersperren bis hin zum Ausschluss aus der Premier League.

Schlimmste Szenarien und die Gefahr des Abstiegs

Wie die Bild berichtet, hat der bekannte englische Journalist Ben Jacobs die Vermutung geäußert, dass der Verein im schlimmsten Fall in die fünfte Liga – also aus dem englischen Profifußballsystem heraus – verbannt werden könnte. Obwohl dies von Experten als praktisch unmöglich angesehen wird, zeigt der Ernst der Lage, dass dunkle Wolken über dem Verein aufziehen.

Auch die Website und der Radiosender Talksport haben dieses beunruhigende Szenario aufgegriffen. Ihren Informationen zufolge ist die English Football League (EFL), die die drei Profiligen unterhalb der Premier League verwaltet, bereit, mit der Premier League zusammenzuarbeiten. Sollten extreme Maßnahmen ergriffen werden, könnte Manchester City nicht nur aus der Premier League, sondern auch aus allen EFL-Ligen ausgeschlossen werden und der Verein könnte vollständig aus dem englischen Profifußball verschwinden.

Welche Strafen fordert die Premier League?

Laut dem Journalisten Ben Jacobs fordert die Führung der Premier League sehr harte und beispiellose Punktabzüge gegen Manchester City sowie den Abstieg in eine untere Liga. Auch wenn noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, ist klar, dass solch drastische Maßnahmen nicht nur die Saisonergebnisse des Teams, sondern auch die Wirtschaftlichkeit und das Ansehen des englischen Fußballs schwer beeinträchtigen würden.

Dieses Urteil gegen den Verein dient als wichtiger Test dafür, wie strikt die Regeln des Financial Fair Play im englischen Fußball eingehalten werden müssen. Die Ergebnisse der Untersuchung und die künftigen Disziplinarmaßnahmen bleiben im Fokus der weltweiten Fußballgemeinschaft.