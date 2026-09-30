Steigende Preise auf dem japanischen Smartphone-Markt stärken den Gebrauchtmarkt

In den letzten Jahren hat der drastische Preisanstieg bei neuen Smartphones, insbesondere bei Flaggschiff-Geräten, in Japan das Kaufverhalten der Verbraucher grundlegend verändert. Laut Daten von Kyodo News stellt der Preis der neuen Gerätegeneration eine erhebliche Belastung im Verhältnis zum Haushaltseinkommen dar. Diese Situation zwingt die Japaner dazu, die Nutzungsdauer ihrer Gadgets zu verlängern und sich dem Gebrauchtmarkt zuzuwenden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Insbesondere wird das Basismodell iPhone 18 Pro von Apple im offiziellen Einzelhandel für 219.800 Yen verkauft. Zum Vergleich: Der Preis des vor fünf Jahren eingeführten iPhone 13 Pro war fast 1,8-mal niedriger. Experten sehen den Hauptgrund für diesen Preisanstieg in den gestiegenen Kosten für moderne Speichermodule.

Neue Strategie der Verbraucher

Vor dem Hintergrund steigender Preise haben sich auch die Präferenzen der Käufer geändert. Ein Teil der Bevölkerung zieht es vor, die vorhandenen Smartphones so lange wie möglich zu nutzen, anstatt sie auszutauschen. Der andere Teil konzentriert sich auf Angebote auf dem Gebrauchtmarkt, anstatt neue Geräte zu kaufen.

Laut Daten von Mercari, einem der größten Marktplätze des Landes, steigt das Interesse an gebrauchten iPhone-Modellen jedes Mal sprunghaft an, wenn eine neue Smartphone-Generation auf den Markt kommt. So hat sich die Zahl der zum Verkauf angebotenen Modelle der vorherigen Generation im Oktober 2025 gegenüber September fast verfünffacht. Dies deutet auf eine Belebung des Gebrauchtmarktes hin.

Rekordwerte auf dem Markt

Nach Prognosen des MM Research Institute setzt der Markt für gebrauchte Smartphones in Japan seinen Aufwärtstrend seit mehreren Jahren in Folge fort. Insbesondere für das Geschäftsjahr 2025 wird der Verkauf von etwa 3,6 Millionen gebrauchten Smartphones im Land erwartet. Dies bedeutet das siebte Rekordergebnis in Folge.

Experten gehen davon aus, dass sich dieses Segment in naher Zukunft weiter rasant entwickeln wird. Schätzungen zufolge könnte das Volumen des Gebraucht-Smartphone-Marktes im Land bis zum Geschäftsjahr 2029 5 Millionen Einheiten erreichen.

Die Analysten des MM Research Institute erklären die Situation nicht nur mit dem Anstieg der Nominalpreise, sondern auch mit deren Verhältnis zum Haushaltseinkommen. Ihre Berechnungen zeigen, dass die relative finanzielle Belastung beim Kauf eines neuen Smartphones für einen japanischen Verbraucher etwa dreimal höher ist als für einen amerikanischen Käufer.