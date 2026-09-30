Manchester City, der amtierende Meister der Premier League, wurde für schuldig befunden, gegen Finanzregeln verstoßen zu haben. Nach dieser sensationellen Entscheidung äußerten sich bekannte englische Fußballexperten und betonten, dass beispiellose Disziplinarmaßnahmen gegen den Verein ergriffen werden müssten. Wie Goal.com berichtet, sorgt dieser Skandal für hitzige Debatten in der Fußballwelt. Dies berichtet Goal.com .

Laut der offiziellen Entscheidung der Premier League, die am Dienstag bekannt gegeben wurde, hat Manchester City über neun Spielzeiten hinweg schwerwiegende finanzielle Verstöße begangen. Den Ermittlungsergebnissen zufolge hat der Verein durch verdeckte Finanzierungsmodelle seine Einnahmen künstlich aufgebläht und seine Ausgaben um über 900 Millionen Pfund zu niedrig angegeben.

Reaktion von Ian Wright und Roy Keane

Der bekannte Fußballanalyst Ian Wright kritisierte das Vorgehen von Manchester City in der ITV-Sendung scharf und bezeichnete es als Betrug im industriellen Maßstab. Seiner Meinung nach erfordern derart massive Verstöße ein beispielloses Strafmaß, da die schriftlichen Beweise schockierend seien.

Auch Roy Keane betonte, dass diese Situation dem globalen Ruf des englischen Fußballs ernsthaft schade. Laut Keane müssen Regelverstöße bestraft werden, doch es sei bedauerlich, dass dies die globale Marke des Turniers negativ beeinflusse.

Zukünftige Konsequenzen und Gerichtsverfahren

Im Hinblick auf die kommenden Spiele, darunter das Spitzenspiel gegen Liverpool in wenigen Wochen, äußerte sich Roy Keane besorgt über die mentale Verfassung der Spieler und die Zukunft des Teams. Es ist nur natürlich, dass diese komplexe Lage und die Probleme der vergangenen Saisons die Stimmung der Spieler beeinflussen.

Ian Wright glaubt, dass den Parteien lange und komplizierte Gerichtsverfahren bevorstehen. Die Führung der Premier League hat sich mit einer staatlich unterstützten Struktur angelegt und einen massiven Rechtsstreit begonnen, der sich voraussichtlich lange hinziehen wird.

Derzeit beharrt Manchester City auf seiner absoluten Unschuld und hat bis Freitag Zeit, gegen die Entscheidung der unabhängigen Kommission Berufung einzulegen. Während sich beide Seiten auf den bevorstehenden Rechtsstreit vorbereiten, müssen die Fans abwarten, welche Sanktionen gegen den Verein verhängt werden.