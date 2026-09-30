Spanien besiegt Kroatien deutlich in der Nations League

Im neuesten Gruppenspiel der UEFA Nations League besiegten die amtierenden Weltmeister aus Spanien die kroatische Nationalmannschaft zu Hause deutlich mit 4:1. In der Partie im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla wurde der junge Star Lamine Yamal mit zwei Toren zum Helden des Spiels. Nach diesem Erfolg ist das Team unter der Leitung von Luis de la Fuente mit zwei Siegen der klare Tabellenführer der Gruppe. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com begann die spanische Nationalmannschaft das Spiel mit sehr hohem Tempo und setzte den Gegner von den ersten Minuten an unter Druck. Bereits in der 2. Spielminute verwertete Lamine Yamal nach einer präzisen Vorlage von Álex Baena den Ball mit dem linken Fuß im Toreck zur Führung. Laut Opta-Statistiken gelang es der spanischen Nationalmannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Spielen (gegen England und Kroatien), innerhalb der ersten zwei Minuten ein Tor zu erzielen. Ein solches Ergebnis wurde in der Geschichte des Teams seit 2004 zum ersten Mal verzeichnet.

Kroatiens Widerstand und Spaniens schnelle Antwort

Trotz des anfänglichen Drucks gelang es der kroatischen Nationalmannschaft, den Ausgleich zu erzielen. In der 28. Minute köpfte Dion Beljo nach einer Flanke von Ivan Perišić den Ball zum 1:1 ins Netz. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz. Drei Minuten später köpfte Marc Pubill nach einem Eckball zur erneuten Führung für Spanien ein.

Bis zum Ende der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen. Ein Tor von Mikel Oyarzabal wurde wegen Abseits aberkannt, und Fermín López traf kurz vor der Pause den Pfosten. Die Kontrolle im Mittelfeld lag vollständig bei den Spaniern, und der kroatische Torhüter Dominik Livaković bewahrte sein Team mehrfach vor weiteren Gegentoren.

Yamals Doppelpack und der Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielbild nicht. Spanien behielt die volle Ballkontrolle und setzte seine Angriffe fort. In der 63. Minute nahm Lamine Yamal eine Vorlage des eingewechselten Pedri an und nutzte die schwierige Situation, um sein zweites und das dritte Tor für sein Team zu erzielen.

Am Ende des Spiels verzeichneten die Spanier 63,7 % Ballbesitz und gaben insgesamt 16 Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Als die kroatische Fußballlegende Luka Modrić in der 81. Minute eingewechselt wurde, erhoben sich die Fans in Sevilla und applaudierten ihm respektvoll. Den Schlusspunkt setzte Nico Williams in der 89. Minute nach einem Zuspiel von Mikel Merino zum 4:1-Endstand.