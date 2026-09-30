UEFA Nations League: Spanien besiegt Kroatien deutlich

In einem Spiel der UEFA Nations League besiegte die spanische Nationalmannschaft Kroatien zu Hause mit 4:1. Bei der Begegnung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla ließen die Schützlinge von Luis de la Fuente dem Gegner kaum eine Chance und demonstrierten ihre Überlegenheit in der Gruppe deutlich. Dieser Sieg sichert Spanien die klare Tabellenführung in Gruppe 3. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamals glänzende Leistung und schnelle Tore

Laut Goal.com lieferte das junge Talent Lamine Yamal die glänzendste Vorstellung auf dem Platz ab und wurde mit der höchsten Bewertung des Spiels ausgezeichnet. Die Gastgeber schafften es, bereits in den ersten Minuten den Führungstreffer zu erzielen. In der zweiten Minute verwertete Lamine Yamal eine Flanke von Álex Baena und brachte die Spanier in Führung. Auch danach ließen die Spanier in ihren Angriffsbemühungen nicht nach.

Die Kroaten gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 28. Spielminute erzielte Dion Drena Beljo nach einer präzisen Flanke von Ivan Perišić per Kopf den Ausgleich und brachte das heimische Publikum kurzzeitig zum Schweigen. Dennoch war die Antwort der Mannschaft von Luis de la Fuente schnell und entschlossen.

Völlige Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nur drei Minuten nach dem Gegentreffer brachte Marc Pubill Spanien erneut in Führung. Er köpfte eine Ecke von Lamine Yamal ins Tor und sorgte für eine 2:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gastgeber das Spiel mit 63,7 % Ballbesitz und setzten das kroatische Mittelfeld völlig unter Druck.

Nach der 60. Minute erzielte Lamine Yamal seinen zweiten Treffer des Spiels. Gegen Ende der Partie sorgte der eingewechselte Nico Williams für den Endstand und erzielte das vierte Tor gegen die Kroaten. Die geordnete Defensive und die sichere Leistung des Torhüters ließen die kroatische Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit nur zu zwei Schüssen auf das Tor kommen.