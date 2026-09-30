UEFA Nations League: Spanien besiegt Kroatien deutlich

·4·Sport
UEFA Nations League: Spanien besiegt Kroatien deutlich

In einem Spiel der UEFA Nations League besiegte die spanische Nationalmannschaft Kroatien zu Hause mit 4:1. Bei der Begegnung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla ließen die Schützlinge von Luis de la Fuente dem Gegner kaum eine Chance und demonstrierten ihre Überlegenheit in der Gruppe deutlich. Dieser Sieg sichert Spanien die klare Tabellenführung in Gruppe 3. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamals glänzende Leistung und schnelle Tore

Laut Goal.com lieferte das junge Talent Lamine Yamal die glänzendste Vorstellung auf dem Platz ab und wurde mit der höchsten Bewertung des Spiels ausgezeichnet. Die Gastgeber schafften es, bereits in den ersten Minuten den Führungstreffer zu erzielen. In der zweiten Minute verwertete Lamine Yamal eine Flanke von Álex Baena und brachte die Spanier in Führung. Auch danach ließen die Spanier in ihren Angriffsbemühungen nicht nach.

Die Kroaten gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 28. Spielminute erzielte Dion Drena Beljo nach einer präzisen Flanke von Ivan Perišić per Kopf den Ausgleich und brachte das heimische Publikum kurzzeitig zum Schweigen. Dennoch war die Antwort der Mannschaft von Luis de la Fuente schnell und entschlossen.

Völlige Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nur drei Minuten nach dem Gegentreffer brachte Marc Pubill Spanien erneut in Führung. Er köpfte eine Ecke von Lamine Yamal ins Tor und sorgte für eine 2:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gastgeber das Spiel mit 63,7 % Ballbesitz und setzten das kroatische Mittelfeld völlig unter Druck.

Nach der 60. Minute erzielte Lamine Yamal seinen zweiten Treffer des Spiels. Gegen Ende der Partie sorgte der eingewechselte Nico Williams für den Endstand und erzielte das vierte Tor gegen die Kroaten. Die geordnete Defensive und die sichere Leistung des Torhüters ließen die kroatische Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit nur zu zwei Schüssen auf das Tor kommen.

SpanienKroatienLamine YamalUEFA Nations LeagueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spanien besiegt Kroatien deutlich in der Nations LeagueSpanien besiegt Kroatien deutlich in der Nations LeagueHeute 01:56Martin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano RonaldoMartin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano Ronaldo23 September 21:14Luis de la Fuente sagt, dass spanische Spieler den Ballon d'Or verdienenLuis de la Fuente sagt, dass spanische Spieler den Ballon d'Or verdienen11 September 10:39Lamine Yamal enthüllt Details seines Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026Lamine Yamal enthüllt Details seines Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026Gestern 11:12Ivan Rakitić gibt zu, dass er das WM-Finale 2018 immer noch nicht ansehen kannIvan Rakitić gibt zu, dass er das WM-Finale 2018 immer noch nicht ansehen kann28 September 10:53Lamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurückLamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurück12 August 01:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov