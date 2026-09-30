iQOO 16 Flaggschiff vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und 8400 mAh Akku

Ein neues Flaggschiff auf dem Mobilfunkmarkt, das iQOO 16 Smartphone, wurde offiziell in China vorgestellt. Laut Ixbt.com wird dieses Gerät von Experten aufgrund seiner fortschrittlichen technischen Spezifikationen und hohen Leistung zu Recht als „Monster im Inneren“ bezeichnet. Das Flaggschiff der neuen Generation vereint den neuesten Prozessor, einen Akku mit hoher Kapazität und fortschrittliche Display-Technologien, wobei der Startpreis auf 6000 Yuan (ca. 895 USD) festgelegt wurde. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das vorgestellte Smartphone ist eines der ersten Geräte, das über den neuesten Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor von Qualcomm verfügt. Dieser Chip, der beeindruckende Leistungswerte aufweist, erreichte im AnTuTu-Benchmark-Test stolze 5,574 Millionen Punkte. Dies ermöglicht es Benutzern, selbst bei anspruchsvollsten Spielen und ressourcenintensiven Anwendungen reibungslos zu arbeiten.

Display und fortschrittliche Technologien

Das Gerät ist mit einem hochwertigen 6,85-Zoll Samsung Everest Bildschirm ausgestattet, der das neue M16-Material und die 2K LEAD 2.0-Technologie nutzt. Experten weisen darauf hin, dass die gleiche Display-Matrix möglicherweise auch im kommenden Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff zum Einsatz kommen könnte. Die globale Spitzenhelligkeit des Displays beträgt 2800 Nits, während die lokale Helligkeit 10.000 Nits erreicht.

Darüber hinaus unterstützt der Bildschirm eine hohe Bildwiederholrate von 165 Hz sowie eine 3300 Hz PWM-Technologie (Flimmerkontrolle). Zum Schutz der Augen und zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist das Display mit einer speziellen Antireflexbeschichtung versehen, und jeder Bildschirm wird unter Fabrikbedingungen individuell auf Helligkeit und Farbwiedergabe kalibriert.

Kühlsystem und Autonomie

Um ein Überhitzen des Smartphones zu verhindern, wurde ein massives Kühlsystem installiert. Es umfasst eine 8500 mm² große Dampfkammer sowie eine dreischichtige wärmeleitende Graphitschicht mit einer Gesamtfläche von 29.453 mm². Dieses System trägt dazu bei, die Gerätetemperatur auch unter hoher Last stabil zu halten.

Was die Akkukapazität betrifft, so ist das iQOO 16 zu einem der Spitzenreiter seiner Klasse geworden. Das Gerät ist mit einem riesigen 8400 mAh Akku ausgestattet und unterstützt 100W Schnellladetechnologie. Dies ermöglicht es Benutzern, das Smartphone lange Zeit zu nutzen, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung machen zu müssen.

Auch bei den Kamerafunktionen zeigt das Gerät hervorragende Ergebnisse. Die Hauptkamera verwendet einen 50-Megapixel Sony-Sensor im 1/1.3-Zoll optischen Format. Das Gerät ist zudem mit einer 50-Megapixel Sony-Periskopkamera ausgestattet, die eine hochwertige Vergrößerung entfernter Objekte ermöglicht.

Das iQOO 16 ist das erste Smartphone in der Geschichte der Marke, das auf der neuen OriginOS 7 Softwarebasis eingeführt wurde. Das neue System ermöglicht es, bis zu fünf aktive Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Gleichzeitig sind fortschrittliche KI-Funktionen, die für die Erstellung persönlicher Widgets, Erinnerungen und anderer praktischer Tools entwickelt wurden, tief in das System integriert.