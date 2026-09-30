Roma untersagt Paulo Dybala und Nahuel Molina die Reise nach Argentinien

·30·Sport
Roma untersagt Paulo Dybala und Nahuel Molina die Reise nach Argentinien

Der italienische Verein Roma hat seinen Spielern Paulo Dybala und Nahuel Molina die Erlaubnis verweigert, nach Argentinien zu reisen, um am Abschiedsspiel von Lionel Messi für die Nationalmannschaft teilzunehmen. Diese konsequente Entscheidung wurde von der Vereinsführung aus sportlichen und logischen Gründen vor wichtigen Ligaspielen getroffen, berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, bereitet sich der legendäre Stürmer Lionel Messi auf seinen letzten Einsatz für die argentinische Nationalmannschaft vor. Das besondere Freundschaftsspiel gegen Benin im Estadio Monumental in Buenos Aires wird voraussichtlich das letzte Länderspiel des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners sein.

Obwohl Paulo Dybala und Nahuel Molina gemeinsam bei der Weltmeisterschaft in Katar triumphierten und enge Weggefährten von Messi sind, entschied der römische Verein, sie im Trainingszentrum Trigoria zu behalten. Der Verein betonte, dass dies kein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber Lionel Messi sei, sondern eine Maßnahme, um die körperliche Verfassung der Mannschaft zu erhalten und Langstreckenflüge zu vermeiden.

Wichtiges Spiel gegen Como und FIFA-Regularien

Die Römer begründeten diese Einschränkung mit dem bevorstehenden Spiel gegen Como. Diese Partie findet nur fünf Tage nach dem Spiel in Argentinien statt, und der Trainerstab möchte eine Ermüdung der Leistungsträger vermeiden. Zur Information: Der 32-jährige Dybala hat 18 Spiele an der Seite von Messi bestritten, der 28-jährige Molina kommt auf 53 Einsätze.

Dennoch gilt das Verbot nicht für alle argentinischen Spieler des Vereins. Da das junge Talent Matias Soulé in den offiziellen Kader Argentiniens berufen wurde, erhielt er gemäß den FIFA-Regularien die Erlaubnis, in seine Heimat zu reisen. Es wird erwartet, dass Soulé an den Spielen gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin teilnimmt.

Roma betonte, dass man mit dieser Entscheidung weiterhin höchsten Respekt vor dem argentinischen Fußballverband und Lionel Messi persönlich wahrt. Obwohl die Spieler ihren engen Freund und Kapitän nicht vom Platz aus verabschieden können, sah sich der Verein gezwungen, die Ziele der Saison in den Vordergrund zu stellen.

Paulo DybalaLionel MessiRomaArgentinienSerie A
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Paulo Dybala konnte nicht am Abschiedsspiel der argentinischen Nationalmannschaft teilnehmenPaulo Dybala konnte nicht am Abschiedsspiel der argentinischen Nationalmannschaft teilnehmen26 September 12:35Miralem Pjanić wünscht Kerim Alajbegović Erfolg bei JuventusMiralem Pjanić wünscht Kerim Alajbegović Erfolg bei Juventus7 August 13:32Lionel Messi im Kader von Argentinien: Paulo Dybala nicht berücksichtigtLionel Messi im Kader von Argentinien: Paulo Dybala nicht berücksichtigt11 Mai 20:14Argentinien zieht Lionel Messis Trikot mit der Nummer 10 vorübergehend zurückArgentinien zieht Lionel Messis Trikot mit der Nummer 10 vorübergehend zurückGestern 23:39Kapitänsfrage in der argentinischen Nationalmannschaft geklärtKapitänsfrage in der argentinischen Nationalmannschaft geklärt28 September 10:17Lionel Scaloni gibt den Nachfolger von Lionel Messi als Kapitän bekanntLionel Scaloni gibt den Nachfolger von Lionel Messi als Kapitän bekannt25 September 17:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov