Roma untersagt Paulo Dybala und Nahuel Molina die Reise nach Argentinien

Der italienische Verein Roma hat seinen Spielern Paulo Dybala und Nahuel Molina die Erlaubnis verweigert, nach Argentinien zu reisen, um am Abschiedsspiel von Lionel Messi für die Nationalmannschaft teilzunehmen. Diese konsequente Entscheidung wurde von der Vereinsführung aus sportlichen und logischen Gründen vor wichtigen Ligaspielen getroffen, berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, bereitet sich der legendäre Stürmer Lionel Messi auf seinen letzten Einsatz für die argentinische Nationalmannschaft vor. Das besondere Freundschaftsspiel gegen Benin im Estadio Monumental in Buenos Aires wird voraussichtlich das letzte Länderspiel des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners sein.

Obwohl Paulo Dybala und Nahuel Molina gemeinsam bei der Weltmeisterschaft in Katar triumphierten und enge Weggefährten von Messi sind, entschied der römische Verein, sie im Trainingszentrum Trigoria zu behalten. Der Verein betonte, dass dies kein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber Lionel Messi sei, sondern eine Maßnahme, um die körperliche Verfassung der Mannschaft zu erhalten und Langstreckenflüge zu vermeiden.

Wichtiges Spiel gegen Como und FIFA-Regularien

Die Römer begründeten diese Einschränkung mit dem bevorstehenden Spiel gegen Como. Diese Partie findet nur fünf Tage nach dem Spiel in Argentinien statt, und der Trainerstab möchte eine Ermüdung der Leistungsträger vermeiden. Zur Information: Der 32-jährige Dybala hat 18 Spiele an der Seite von Messi bestritten, der 28-jährige Molina kommt auf 53 Einsätze.

Dennoch gilt das Verbot nicht für alle argentinischen Spieler des Vereins. Da das junge Talent Matias Soulé in den offiziellen Kader Argentiniens berufen wurde, erhielt er gemäß den FIFA-Regularien die Erlaubnis, in seine Heimat zu reisen. Es wird erwartet, dass Soulé an den Spielen gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin teilnimmt.

Roma betonte, dass man mit dieser Entscheidung weiterhin höchsten Respekt vor dem argentinischen Fußballverband und Lionel Messi persönlich wahrt. Obwohl die Spieler ihren engen Freund und Kapitän nicht vom Platz aus verabschieden können, sah sich der Verein gezwungen, die Ziele der Saison in den Vordergrund zu stellen.