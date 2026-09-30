Moderne Autos und mobile Apps leaken Fahrerdaten

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Moderne Autos und mobile Apps leaken Fahrerdaten

Moderne Autos sammeln mithilfe von integriertem Wi-Fi, GPS und anderen Netzwerktechnologien riesige Mengen an Daten über ihre Besitzer, und diese Informationen bleiben nicht privat. Eine neue Studie von Forschern der Northeastern University zeigt, dass das Ausmaß der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte in der Automobilindustrie extrem groß ist und es für Verbraucher fast unmöglich ist, dies zu vermeiden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com umfasste die Studie 21 aktuelle Fahrzeugmodelle von 17 Automobilmarken, darunter bekannte Marken wie Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla und Toyota. Zudem untersuchten die Experten 30 zugehörige mobile Apps, um deren Auswirkungen auf die Privatsphäre zu analysieren.

Wohin fließen die Daten?

Den Studienergebnissen zufolge leiteten 19 der 21 getesteten Fahrzeuge den Datenverkehr an mindestens einen Drittanbieter weiter. Bei sieben der 30 getesteten mobilen Apps wurde festgestellt, dass sie sensible Informationen wie die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), E-Mail-Adressen, Telefonnummern und den genauen Standort an Unternehmen übertragen, die in den Bereichen Werbung und Tracking tätig sind.

Experten fanden heraus, dass die persönlichen Daten der Fahrer große Technologieunternehmen wie Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap und Yahoo erreichen. Da mehrere Arten von Informationen an denselben Drittanbieter gesendet werden, können Werbetreibende und Datenbroker detaillierte digitale Profile der Verbraucher erstellen.

Die Beziehung zwischen Apps und Automobilherstellern

Die Studie ergab, dass die Verbindung einer mobilen App mit einem Auto die Exposition gegenüber Werbetreibenden und Trackern etwa verdoppelt. Solche geheimen Profile werden an verschiedene Organisationen wie Banken und Versicherungen verkauft, was ein erhebliches Risiko für Verbraucher darstellt.

Als die Studienergebnisse den Automobilherstellern vorgelegt wurden, schoben alle Marken außer Honda die Verantwortung auf andere oder direkt auf die Verbraucher selbst. Honda verbesserte nach der Benachrichtigung seine Datenerfassungspraktiken und wies seinen Auftragnehmer an, alle gesammelten Geolokalisierungsdaten zu löschen.

Viele Automobilhersteller gaben an, dass einige Links in mobilen Apps externe Webseiten öffnen, die Cookies enthalten könnten, welche Kundendaten sammeln. Es wurde jedoch festgestellt, dass die meisten dieser Prozesse ohne Warnung oder Zustimmung der Fahrer ablaufen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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