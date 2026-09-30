Der Kapitän der US-amerikanischen Männer-Nationalmannschaft, Tim Ream, hat offiziell seinen Rücktritt aus dem internationalen Fußball bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt St. Louis betonte der 38-jährige erfahrene Verteidiger, wie stolz er sei, sein Land 16 Jahre lang vertreten zu haben. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com absolvierte der Spieler insgesamt 86 Länderspiele für die Nationalmannschaft und führte das Team in 32 dieser Partien als Kapitän an. Der erfahrene Profi, der derzeit für den Charlotte FC in der MLS spielt, erklärte, dass er sich nun auf seine Karriere auf Vereinsebene konzentrieren werde.

Ein komplexer und langer internationaler Weg

Tim Reams Karriere in der Nationalmannschaft verlief nicht immer geradlinig. Sein Debüt für die USA gab er im November 2010. Unter allen Feldspielern hat nur DaMarcus Beasley eine längere Zeitspanne zwischen seinem ersten und letzten Einsatz als Tim Ream.

Nachdem er in den ersten Jahren einige Spiele bestritten hatte, erlebte der Verteidiger lange Phasen, in denen er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. So kam er beispielsweise 2018 zu keinem Einsatz, kehrte jedoch überraschend für die Weltmeisterschaft 2022 zurück, wo er auf den Plätzen Katars in der Startelf stand.

Stolze Erfolge und ein neuer Abschnitt

Nach der Weltmeisterschaft in Katar wurde Ream zum Führungsspieler und zu einem festen Bestandteil des Teams auf dem Weg zu weiteren großen Turnieren. Neben der Teilnahme an zwei Weltmeisterschaften mit der US-Nationalmannschaft gewann er 2020 und 2024 den Titel in der CONCACAF Nations League.

„Ich habe früher gesagt, dass ich die Nationalmannschaft nicht verlassen werde, bevor ich nicht ganz mit dem Fußball aufhöre. Aber die Jugend wird immer stärker, und das gilt nicht nur für meine eigenen Kinder“, erklärte der Spieler seine Entscheidung. Seinen Worten zufolge waren die letzten vier Jahre die schönste Zeit in der Nationalmannschaft.